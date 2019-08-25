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郭台銘28號隨孫正義訪中東　蔡沁瑜：解決台灣石化產業發展困境

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▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

永齡基金會副執行長蔡沁瑜25日受訪表示，近日不會再安排郭柯王會面，郭台銘將前往中東，受軟銀創辦人孫正義和沙烏地阿拉伯基金公司邀請，並希望協助當地建立高科技產業，或有機會協助台灣石化產業在沙烏地阿拉伯找到能源開端供應發展、也希望解決台灣石化產業發展困境。

蔡沁瑜表示，郭台銘將在8月28號到30號前往中東訪問。對於是否要在九月初決定參選前再跟柯王會面細談選舉。她說，在這一段時間之內，郭台銘其實相當的忙碌，如果以9月初就要決定，「大家應該去反推一下，如果他這是他人生重大決定，十天的時間是夠的嗎？」。

至於是不是有很多商界的人鼓勵郭台銘出來參選？蔡沁瑜坦言，因為財經界有很多郭董的朋友，都是財經界的大咖，很謝謝他們對於郭台銘的支持，但是要不要選這件事情，是他人生重大的決定，「請大家給她多一點時間去思考一下，這樣比較符合他個人的個性。」。

另外，自國民黨初選過後，黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜都積極約見郭台銘卻遲遲見不成，蔡沁瑜對此表示，目前都沒有要跟他們見面的安排，因為郭台銘太忙碌實在找不出空檔；但對於「郭柯王」在823砲戰紀念日大動作同框後是否安排下一次會面，蔡沁瑜僅表示，本周到9月初是沒有新安排。

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