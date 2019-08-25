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郭台銘堅信命運掌握在自己手中！蔡沁瑜：「換瑜」是國民黨家務事！

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▲蔡沁瑜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲蔡沁瑜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對郭王若宣布參選2020大選，國民黨將開鍘一事。永齡基金會副執行長蔡沁瑜25日表示，鴻海集團創辦人郭台銘目前為止還沒有選或不選的打算，而郭台銘一直以來以「命運掌握在自己手中」為理念，至於國民黨要不要「換瑜」，是他們的家務事。

蔡沁瑜表示，這件事情，有「於情」跟「於理」兩個部分，於情是郭台銘跟國民黨之間有滿深厚的感情，過去國民黨太多次危難當中，郭台銘多次的伸出援手；而在情份上面，國民黨會做一個最適當的處理，這是他們應該要去思考的。

她說，於理方面，則是以台灣現在的政治發展，應該要跳脫藍綠的框架，有一種思維叫做中華民國思維，應該要跳脫藍綠、跳脫統獨，不要再拿這件事情來綁住自己，不要再受到藍綠的束縛。

蔡沁瑜表示，郭台銘跟政界上有交流的人理念一致、方向一致，志同道合的人都是朋友，都可以互相交換意見，這樣對台灣做好的事情，往正向的方向發展，大家都可以互相交流、集思廣益，一起為台灣打拚。

她強調，跳脫藍綠不等同跳脫國民黨，台灣就不是只有藍或綠兩種選擇，可以選擇一個對台灣最好的發展方式。她強調，要從一個中華民國的制高點角度去思考，怎麼樣才是對台灣好，如果以往綠的方向發展真的是很好，那就讓2300萬人民去決定。但是她認為，以台灣的民主文化發展發展2、30年的情況下，應該不會再只有非藍即綠的思考。

蔡沁瑜指出，國民黨要不要「換瑜」，真的是他們的家務事，然後郭台銘一直以來的理念，就是「命運掌握在自己的手中」，這是他堅持堅定的一個意志，包括他的創業也是這樣。對於要不要參選，他是一個非常務實跟踏實的人，任何一個決定都需要謹慎的思考。

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郭台銘堅信命運掌握在自己手中！蔡沁瑜：「換瑜」是國民黨家務事
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關鍵字：蔡沁瑜,郭台銘,韓國瑜

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