快訊／英文系畢業是真的！韓國瑜秀東吳畢業證書：黑函零容忍

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



記者蔡文鈴／台北報導

近日國民黨總統參選人韓國瑜在美國商會演講大講「晶晶體」，受到網友嘲諷質疑他是否真的是英語系畢業的，還說他明明是東吳夜間部的，那要如何利用晚上時間打工。對此，韓國瑜25日下午在臉書公布「東吳英語系畢業證書」，更博批評是有心人士捏造他是夜間部畢業抹黑他。

有網友質疑韓國瑜說自己唸東吳大學夜間部，但卻在在美國商會演講時說自己「白天是student（學生），晚上是American Club Security Guard（美僑俱樂部保安）」，這樣的說法乎兜不攏，網友認為既然是唸夜間部那麼晚上要如何去打工？

▲韓國瑜臉書發文駁斥外界抹黑。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



從韓國瑜公布的畢業證書來看，上面清楚寫著韓國瑜的名字，自中華民國74年6月於「外國語文學院英國語文學系」畢業，其中還註明因為學士學位證書遺失特予證明。

韓國瑜表示，自己在美國商會演講時，提到自己夜晚課餘時間打工，有心人士未經查證，空口白話先捏造我是夜間部學生，再指控我夜晚打工是「說謊被抓包」，這樣自編自導的「黑函」行為，他實在忍無可忍。

韓國瑜強調，只能透過法律程序來捍衛正義與尊嚴，「黑韓可包容、黑函零容忍」，「我的愛與包容是出於心、發於誠，既然有些人天生無法領會什麼是愛與包容，那我也不會再浪費我的真心與善意。」

▲韓國瑜秀畢業證書。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

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