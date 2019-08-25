開會氣氛僵...他泡茶醒腦「茶包黏黏的」一看完蛋！同事全笑噴：明天想請假

記者張嘉晏／綜合報導

犧牲自己的形象來換得公司歡樂的氣氛，實在是太偉大了！一名男網友日前原想在開會時喝杯熱茶醒腦，沒想到下秒卻大出糗，讓整個氛圍嚴肅的辦公室炸出笑聲，讓他回家後趕快徹底檢查包包，哭喊「明天想請假......。」

▲原PO原想拿茶包泡熱茶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

請繼續往下閱讀...

一名男網友在PTT笨版分享自己開會時所發生的糗事，他表示日前自己的提案被公司要求重做，讓他不太開心，還在幹部會議中提出抗議，和女經理爭得面紅耳赤。隨後他為了讓自己冷靜點，就從包包裡拿出人參茶茶包，沖了一杯熱茶醒腦。

原PO表示，喝完一杯後，他仍繼續和幹部們協調，導致當下氣氛相當凝重，因此他下意識又拿出一個茶包，打開準備泡來喝；然而這次他卻覺得茶包的「觸感」怪怪的，有種黏黏的感覺，低頭看了一眼後，卻嚇到罵了一句三字經，還引來其他同事的目光。

「天啊！我手上竟然拿的是超薄型保險套！我還差點就要放到熱水裡！」原PO表示，這保險套是他去年還有女友時，放在包包裡以防萬一用的，沒想到就套子就這樣躺在包裡一年了，還害他差點就要泡來喝，實在夠糗。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲保險套示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

他還透露，隨後辦公室便爆出一陣爆笑聲，巧妙化解了原本的嚴肅氣氛，連女經理都開玩笑說「是不是壓力太大」、「到底有多飢渴」，最後案子也在微妙詭異的氣氛中結案了。原PO回家後趕緊把包包裡的東西都倒出來檢查，大嘆「明天我想請假一天。」

爆笑貼文一出，網友們都笑說「這篇好有畫面」、「你是不是哈女經理很久了」、「明天去公司應該會有美妙的一天」、「什麼，潤滑茶有什麼好奇怪的」、「明天帶罐凡士林保證沒人敢笑」、「一言不合就開幹」、「至少解開了職場對立的氣氛也不錯」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！