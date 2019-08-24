下車拿油槍…BMW駕駛一看：孔在右邊！一家3口秒齊心「合力拉油管」萬人噓

▲這樣拉加油管也太危險了吧！（圖經馬賽克、變色處理／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

開車加油時，駕駛一般都會選擇加油孔和油槍對應位置的車道，通常不太會油箱不對邊。日前卻有一位開BMW出門的民眾不僅不對邊加油，還出動全家「齊心合力」拉加油管，照片在LINE群組瘋傳，也被轉貼到臉書。畫面讓網友紛紛看傻狂酸，「1個人就算了，還3個」、「有錢人的快樂，往往就是這麼……」

有網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中寫下看到照片的感想，「一家人齊心合力，太讓人感動了」，並標註「#轉自LINE群組」。看看照片，只見一台寶藍色轎車應該是自助加油，車主選了加油機右側車道，還離加油機有一小段距離，似乎以為自己愛車的加油孔在左邊。

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可能在車主下車後，才發現加油孔在車身右側，又不想回到車上重排，只能強拉油管，甚至還出動一車的人來幫忙。最後共有1男1女1個小男孩，看起來就像是1家3口在齊心協力拉加油管。不過仔細看，因為車子離加油機實在有點太遠，一家人幾乎呈現拔河姿在用力拉，但管子中間又有彎曲折到的地方，感覺加油管隨時都可能被扯斷，看起來相當危險、令人捏把冷汗。

►生火了！連我媽都用到發光

▲網友紛紛調侃「一定會被做成哏圖」。（圖經馬賽克、變色處理／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，許多人忍不住荒謬到笑出來，「加個油搞成500障礙賽一樣，自動提升難度比較有成就感」、「全家智商鬥不過油槍」、「油箱蓋在右邊，車子卻停在油箱蓋在左邊的位置，再來跟加油島比拔河，果然有廢」、「奇葩啊奇葩」、「腦殘合力，齊力斷管」、「感人的畫面，太感動了」、「為了下午的拔河比賽預習」、「數到三，用力拉喔」、「管子都凹到了，唉！」

還有眼尖網友發現，「這台是全新世代（第七代）BMW 3系列，剛買不到半年的車」，其他人忍不住調侃車主，「我真心覺得開好車的……邏輯都跟人不一樣」、「拔拔該不會買車到現在第一次加油ㄅ」、「開名車，智商怎麼那麼低」、「太多台車了，忘記油箱蓋在哪」、「都開BMW了還省那一公升0.8元的自助加油，重點還走錯道」、「這智商……BMW都想哭了。」

據悉，雖然有些加油站會標榜油槍的線有加長、左右都可以排，但因為不對邊加油的行為，對於對邊加油的車子算是「插隊」，會影響其他人權益；不對邊加油也可能增加噴油機率，溢出的油料不僅不環保、浪費，還可能咬烤漆；另外，不對邊加油還有烤漆被油管刮傷的風險，所以還是要避免油箱不對邊的情況。

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