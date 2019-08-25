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早餐店板娘送兒保時捷！40K男震驚「想開一間」　老闆7點解答...營業額曝光

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▲美而美,早餐店,飲料,冰紅茶,冰奶茶（圖／記者周宸亘攝）

▲早餐店示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名40K上班族昨日去吃早餐時，赫見店門口停了一台保時捷「凱燕」，意外的是，那台市價高達3、400萬的休旅車主人，竟然就是老闆娘兒子，在震驚之餘他不禁好奇，「早餐店真的這麼好賺嗎？」

網友昨在PTT八卦板提到，「剛剛去吃早餐，發現門口停了一台凱燕，一開始還以為是哪個客人的，沒想到老闆娘說是她買給她兒子開的。WTF...我這個月薪4萬的上班族真的羨慕死了。」

請繼續往下閱讀...

在感慨的同時，他直說，「有沒有知道開一間要多少錢阿？我也想開...上班幹嘛，趕快來開早餐店阿！」對此，許多鄉民也認同賺很大的說法，「國小同學，家裡開早餐店，3、4間房子」、「我家隔壁早餐店阿姨有一次拿出3張火險續保單，說火險要轉給我做，我才知道阿姨在台北和新北，加起來有3間房子在收租」、「這邊賣陽春麵開BMW，賣楊桃汁開賓士」、「我家巷口早餐店老闆買了隔壁整排房子」。

▲Porsche推出Cayenne Turbo S E-Hybrid／Coupe、Cayenne E-Hybrid Coupe。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷（Porsche）Cayenne。（圖／翻攝自Porsche）

儘管收入可觀，但做這一行絕對是辛苦錢，除了每天早起備料外，還得應付尖峰時間忙碌的學生、上班族；而且不少人都認為，現在競爭超激烈，真的好賺的時機早過去了，如今想進場有點太慢。

就有一名家裡經營20年傳統中式早餐店的網友曾透露，一天平均營業額有1萬2，每個月開店25天左右，月營業額約30萬，不過他話鋒一轉，感嘆「物價原料的飛漲對於做小吃生意的人來說，都是很頭大的，還有電價調漲，也是很大的成本，尤其又是營業用電。」

▲早餐店兒子買保時捷！40K男震驚「也想開一間」　老闆7點解答...營業額曝光。（圖／翻攝自PTT）

▲早餐店好賺但也非常辛苦。（圖／翻攝自PTT）

在「賺很大」的糖衣下，他也指出幾點難處，首先是東西都要會做，口味很重要；再來是得非常早起床，「以我家來說，至少4點一定要起來準備，大概五點半就會有工人在外面等你開店了」；第3點是所有早餐店都要注意的事情，那就是動作一定要快，因為買早餐的人通常都很急很趕，動作慢了自然會流失一部分客群。

此外，員工相當難請，他表示，「我家時薪是給150/hr，包早餐，但是時間是6-9點，可彈性調整，因為重要的就是6點半到8點半這段時間，然而po文半年也請不到人。」第5點也是最麻煩的，就是收店的工作，很多東西都要清洗，全部弄完至少要3小時，接著得清點原料夠不夠，包括肉、菜、小黃瓜之類的，還有外帶的免洗餐具，所以實際工時有12小時以上。

▲▼早餐／蛋餅／奶茶。（圖／資料照）

▲很多客人都趕上班，所以早餐店的速度很重要。（圖／資料照）

接著還要會掌控每天需求的商品數量，有些東西可以隔天再賣，但有的只能當天用，所以一定要算好份量，「這只能是經驗論，不過客人真心難預測，常常連續好幾天一大早8點沒到就賣完了。」

最後，是精神壓力很大，網友直言，「早餐店客人都是一波接一波，而不是陸陸續續來，根據我長年的觀察，這跟紅綠燈有很大的關係。常常一波就是10個客人同一時間進來，頭腦就要很清晰，哪位客人東西是不需要等，趕快讓他走，保持最快速度，壓力很大，因為在極限時間內要把東西做完。

總而言之，早餐店整體利潤真的很不錯，只要地點好，基本上就不會沒生意，不過也非常勞累，很多早餐店並不是沒生意而收起來，而是做不下去，他也強調，「速度是最重要的，沒有速度，就沒有生意」。

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關鍵字：早餐店,保時捷,凱燕,老闆娘,上班族,營業額,好賺,做生意,PTT

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