現實中還滿多的！公開3女性友人「被包養價碼」　他曝結局：變勝利組...

▲過去有台商愛上海派酒女，交往2年豪砸5千萬元包養。（圖／翻攝臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有洗頭妹在Dcard自爆投身包養網，儘管心裡知道「很髒」，卻抵擋不了物質享受的誘惑，該文引起熱烈迴響，卻有人質疑，現實世界中幾乎沒聽說有人為了名牌出賣身體。不過有老司機分享身邊3位女性友人經歷，同時曝光現在的生活模式，「說真的，現實中還滿多的，不是你不知道就等於很少或沒有。」

網友22日上午在PTT回文，提到光是身邊認識的女性友人中，光是知道的就有3位有被包養的經驗，2個是服務業、1個是OL，因為彼此關係很熟，加上特殊交友圈的關係，她們也不避諱承認，「如果是一般人，就算被包養也不會跟你講，再好的朋友都一樣。」

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他說，那3位女性共通點都是家境OK、不窮也沒欠債，被包養的金額最少的那位1個月6萬元，最多的1個月高達20萬元，「包包是一個生活品質的代稱，沒有人會嫌錢太多的。」對這些女孩來說，她們都清楚包養不會是一輩子的事，所以多的錢也會存起來，照樣如常去上班。

包養中的關係視對象大致可分成2種，一是「單純被包養」，每個月給錢、給禮物換身體上的歡愉；另一種類似「交往關係」，會把女生當成女友，不准和其他男性走太近，儘管那些出錢的男人可能有了家庭跟小孩。

▲在大陸有男粉絲挪用公款包養女主播。（圖／翻攝自微博／示意圖，圖非當事人）

他表示，其中有個女孩的對象很貼心，把原本在租的小套房買下來送她，所以即使現在沒了包養關係，還有一間小套房可以收租，「包養這種事情，如果真的自己遇到，加上外型在可以接受的範圍，不可能完全不考慮啦。」他曾看過友人提供的照片，那些男人其實長得也不差，雖然50幾歲了還算有型，「反正只要自己不說，根本沒人會知道。」

文章貼上網，不少人雖然震驚但覺得這就是社會的一部分現實，「立志成為有錢人」、「很多竹科男小有存款，拿一些來玩4-5個月，戀愛一下」、「有些人就活在同溫層，不知道世界上髒的事可多的」、「我以為包養在現實中是不意外的事」、「只能說貧窮限制我的想像」。

不過也有不少網友無法接受，直言是出賣身體、價值觀錯亂的行為，「包養就是自甘當男人玩具寵物的買賣行為，根本就父權極了」、「少部分而已，以偏蓋全，我身邊就沒這種人」、「由簡入奢易，之後她會用更多方式維持生活水平，這是一條不歸路」、「把被包養當成人生目標也是滿可悲的啦」。