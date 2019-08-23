開店事業小成！結婚2年後「配偶狂盧想幫忙」插手決策權　網勸翻：千萬不要

▲原PO說友人開店，但配偶想介入管理，這樣的情形該怎麼辦。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

「配偶一直想介入店的管理，該何解？」一名網友在PTT問卦，說有朋友幾年前自己開店做生意有小成，賺的錢支付家裡開銷還有餘，但在結婚2、3年後，配偶就一直說想幫忙照顧店，朋友則認為生意是自己好不容易做起來的，不想分出經營和收入的決策權，讓網友忍不住幫忙問，「大家怎麼看這件事？有解嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「我有個朋友前幾年自己開店做生意（結婚前），有小成，支付家裡的開銷（包含娛樂費用）寬綽有餘」，但對方現在有個困擾，就是跟配偶完婚2、3年後，另一半一直說想照顧店。

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原PO說，友人配偶如果被拒絕了就會耍脾氣，還會說「我們是夫妻，都不信任我嗎？我只是想減輕你的負擔」之類的話。原PO透露，朋友的想法是「自己好不容易生意做起來，不想把經營及收入的決策權分給沒付出任何努力給這家店的配偶。」

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▲網友認為，感情再好最好都不要讓另一半介入。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO為了避免留言戰男女，也沒有指出是男方還是女方想介入，但還是忍不住詢問，這樣的情形該怎麼辦。看到貼文後，許多人紛紛留言，「千萬不要是愛錢OR愛指使員工，那種人要不得」、「信個頭啦，結婚的決定要件不一定包含經營能力好嗎笑死」、「最好就是給他錢讓他自己開一間分店。」

還有人表示，「為什麼自己的事業一定要給配偶處理？不給就不信任？啊這種空降不就是員工最討厭的？沒有一步一步做上來，細節哪懂啊」、「事業管理跟婚姻真的要分開，我爸媽就是，除非另一半有相當的交際手腕跟氣度」、「少拿信任壓人，一間店要做起來不是隨隨便便、配偶來就想管，專業懂嗎？」

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