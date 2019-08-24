濃眉男買便當「狂賒19680元」！老闆娘客氣苦等…2月後遭封鎖　女兒心疼哭

▲原PO媽在賣便當，卻被男客人欠近2萬元的便當錢。（圖／翻攝自爆料公社二社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「不好意思打擾一下各位，可以幫我分享找找這位先生嗎？」一位女網友日前發文表示，她的媽媽是便當店老闆娘，有男客人卻拖欠便當錢快2萬塊。她也貼出多張媽媽和對方的LINE對話截圖，只見原PO媽從6月底就在提醒男子要付款，過程中好聲好氣，最後錢不僅沒拿到還被封鎖，讓原PO很心疼媽媽，只好求助網友。

這位女網友在臉書《爆料公社二社》貼出多張訊息截圖，只見原PO媽6月底就傳訊息「老闆，七月一號我要付便當錢飲料錢，麻煩請先付款吧，謝謝」，對方還多次保證不會不還錢「月初我會回台北跟你處理」、「放心，我不會跑單」。

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但仔細看看對話，一路從7月4日、7月22日、8月7日、8月16日、8月18日、8月21日，不管原PO媽怎麼好聲好氣地請對方付錢都沒下文，而且原PO媽7月1日還出車禍住院，就算跟對方說「我右手脫臼，已經無法工作了，急需用錢，拜託你」，男子依然不為所動，電話也從一開始有通，到最後永遠無人應答。

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▼原PO貼出媽媽跟男子的對話。（圖／翻攝自爆料公社二社）

對話過程，原PO媽雖然有忍不住抱怨「你太不夠意思了，我跟你沒有熟，你要欠賬，你一講我就給你方便，我現在人不方便，跟你講跟你拜託，你卻一點消息都沒有，你真的是太不夠意思」，但看到對方回「我20號北上會跟你（講）清楚」，原PO媽還是很客氣地說「謝謝你喔！感恩」，之後還不忘祝男子生日快樂。

原PO在文中透露，這位男子欠媽媽便當、飲料的錢共19680元，心疼直呼「一瓶飲料5塊10塊的賺，一個便當10塊的利潤……19680元媽媽是要賣多少的便當跟飲料才能夠賺到」，並說自己沒能力讓母親過好日子，讓媽媽還要辛苦工作、現在還被欺負，「這位先生還封鎖我媽媽拒接我電話，拜託各位幫我分享轉貼找找這位先生出來處理吧！」

▲原PO公布男子長相。（圖／翻攝自爆料公社二社）

看到貼文後，其他人紛紛留言怒批，「不要欺負善良的人啊」、「希望那位媽媽早日康復」、「這樣真的滿過分的，能提告嗎」、「根本就不想還，要還用匯款的一天就處理完了。」有網友則是建議，「去當時ㄟ那間工地，尋找工地主任， 有工地主任轉告給上頭的大包， 如果你所講的一切是事實的話， 上頭的大包會將錢給扣住，希望對你們有幫助」、「有LINE為證，報警看警方給你的建議，正常來說可以進的簡易法庭提告 ，那邊有免費律師。」

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