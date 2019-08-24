比內用便宜！他叫foodpanda「外送到店裡」　爽賺免運+折扣...網驚人才

▲foodpanda、Uber Eats（優食）、有無快送、Deliveroo（戶戶送）等國內外廠商紛紛搶佔台灣懶人商機。（圖／圖庫pexels）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣近期美食外送平台百花齊放，Uber Eats、foodpanda等廠商搶食市場大餅，紛紛推出免運費、餐點折扣等方案吸客。就有網友好奇，假設今天人在外頭準備吃飯，到了某間餐廳後，打開外送app發現外送價格有打折、更便宜，「可以叫Foodpanda把餐送到店裡面內用嗎？」

網友20日下午在PTT發文，表示突然一個靈光乍現、腦洞大開，於是寫下一篇討論文，〈可以叫foodpanda把餐送到店裡面內用嗎？〉他說，會有這樣的想法是因為，近期foodpanda優惠活動相當多，除了常出現的免運費，偶爾特定店家還會大大打折，如前陣子吉野家滿額享5折，「能不能叫foodpanda直接把它從點餐櫃台送到用餐區，現省一筆？」

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▲網友突發奇想，「外送叫到店內用」，可能比直接點餐更便宜！（左圖／翻攝foodpanda104、右圖／翻攝foodpanda臉書）

文章貼上網，不少網友稱讚他根本是省錢的天才，「還可以刷卡賺回饋」、「X！笑死，可以這樣嗎」、「如果是店到店或許可以喔」、「外送員一秒變店內服務生」、「哈哈哈哈你好有創意捏」、「六月底的時候Subway半價，當然爆吃他一波」、「又要佔人家位置又要便宜，真的很會。」

有些網友提到這招雖然很新穎，卻很可能過不了外送公司那關，「外送員接單機車沒再（在）跑，機器人砍帳號」、「外送員到店你在那，等於訂單無效。」當然也是有相應的破解之道，「不會送到有附設用餐區的超商嗎」、「店家一定跟你說這樣不行，所以通常我是在A店點送到B店吃。」

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