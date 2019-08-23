　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

模仿汽車達人「嘉偉」評價F-16V：塗裝老氣年輕人不會買啦　網笑翻：有聲音

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼網友模仿汽車達人嘉偉講評F-16V引發熱議。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網／翻攝自Go車誌 嘉偉）

▲網友模仿汽車達人嘉偉講評F-16V引發熱議。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網／翻攝自Go車誌 嘉偉）

記者林彥臣／綜合報導

對於汽車愛好者，或者正為物色新車做功課的網友而言，肯定對於汽車節目的常客汽車達人「嘉偉」並不陌生，他相當有特色的講評方式，最近也成為網友Kuso的對象，甚至還有網友學他的方式來講評國軍的新戰機F-16V讓網友笑翻。

網友在PTT八卦板發文，模仿先是描述汽車節目常見的開場方式，「各位好今天來介紹我國最新引進，大改款，注意喔是大改款的F-16V戰隼毒蛇版戰機」。接著形容節目橋段，會進入音樂與飛機360度外觀畫面，特寫排氣口，機翼、座艙蓋。

網友接著模仿嘉偉的口吻概述F-16V的特性與品牌形象，好我們旁邊可以看到這次的飛機編成與價格，從價格來看這次改款原廠只引進單一規格，但是配備滿滿齁，想必台灣政府一定非常買單，畢竟以我們空軍飛行員的評價來說，這就是一個兼具性能與科技性的品牌，每次軍演抬頭看，哇！都是他的飛機。

接著是概述F-16V的規格，不過我還是說一個我從以前到現在所提倡的，舒適、CP值這些都不是拔掉安全配備的理由，你看，這次價格提升可是安全滿配，訂單都已經滿到20XX年了，你現在去展示間，他會跟你講沒配額了，就是這麼熱賣。以前我在講的時候沒半個人理我，但是消費者變聰明了，會要求了，廠商自然要拿出誠意跟消費者交代，不是我厲害... ...。

F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲網友惡搞說F-16V全灰色的塗裝，年輕人不會買。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

在外觀的部分則是這樣形容，除了上次試飛的款式以綠灰雙色以外，目前引進的實戰款都是全灰色戰鬥塗裝，你會想「唉呀這個這麼老氣，年輕人不會買啦」，但是吼我問原廠，真正在意性能的買家，每天開出去要的是坐上去的那種充沛動力，你雙色？三色？，油門下去慢慢滑，我想這個也不是造一台性能機的初衷。

接著進一步形容內裝，我們看一下內裝，這個儀表吼，美國直接原廠引進，但是缺點在沒有中文介面，後續改款或軟體更新也沒有中文化的打算，呵...消費者在使用上可能要多學點英文，我們來坐下來看，座椅前後滑移調到適合的位置，方向盤不能四向調整，基本上連動都不能動吼，這個沒辦法，原廠沒開發。安全帶給人一種很有信心的感覺，頭頂的壓迫...很開闊但是開關沒有電動就要費點力了。

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲網友還惡搞F-16V進入駕駛艙的方式，長輩要開很不方便。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

在最後則是形容進入駕駛艙的方式，我們現在表演從地上進入座艙吼，哇... ...爬樓梯，這個在便利性上面有所不足，機高與視野寬廣好，就是犧牲了上下機的便利，如果說買這台飛機是要讓長輩開，可能要考慮一下..動力與引擎目前原廠不給我們發動，下一次我們自己拉一台出來錄給大家..試飛心得等我們車拿到飛行員執照就會播了。

網友則在推文中回應表示，「這篇有聲音有畫面」、「聲音都出來了 你不要這麼專業好不好」、「這次改款有自動防撞系統(無誤)」、「買給長輩開要幹嘛啦XD」、「
忠實觀眾齁」。

ET快訊
白鹿跨過！全台6縣市明放颱風假　「停班停課」一覽表
小玉突宣布「我要退出YouTube」！遇1嚴重問題　真實內幕
即／花蓮縣宣布明天停班課　白鹿襲台風雨達標
台鐵公布24日路線異動　花蓮-台東間停駛
中國國務院宣布：9月起對美750億美元商品加徵關稅

關鍵字：嘉偉,F-16V,F16V,F16,PTT,八卦板,軍武,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／買一芳「大杯算中杯價」...老闆一句話哽咽苦撐！她不捨：加盟商是無辜的

一千年僅53天！今天「20190823」超罕見...錯過再等11年　網跪長知識

洗完澡用「除溼機or電風扇」吹乾浴室？　網實測：用這台才能徹底乾燥

影／「石虎列車」美女設計師素顏直播坦承「圖是買的」　網酸爆：原來這麼好當

美腿網紅穿「5件真理褲」爆紅！鴨子坐實測羞：會看光光…29元褲吸百萬次重播

現實中還滿多的！公開3女性友人「被包養價碼」　他曝結局：變勝利組...

影／路撿iPhoneX！失主妹急叩...「吃大餐報答」神展開　陽光男赴約臉綠：嗚嗚嗚～

模仿汽車達人「嘉偉」評價F-16V：塗裝老氣年輕人不會買啦　網笑翻：有聲音

懸掛青天白日滿地紅旗！美國海軍科學研究船停泊基隆港

緬北武裝衝突19死2000人逃難　解放軍重兵集結雲南邊境防蔓延

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

模仿汽車達人「嘉偉」評價F-16V：塗裝老氣年輕人不會買啦　網笑翻：有聲音

懸掛青天白日滿地紅旗！美國海軍科學研究船停泊基隆港

緬北武裝衝突19死2000人逃難　解放軍重兵集結雲南邊境防蔓延

823砲戰61周年當天！美陸戰隊登陸船艦近年來首過台海

陸專家稱「台灣買快淘汰的F-16V被當凱子」　我軍斥：是4.5代戰機且CP值高

日計畫2020成立「宇宙作戰隊」！　1.5兆預算創歷史新高

美售台F16V...中國反應比M1A2戰車更大　原因曝光了！

強化防溺自救技術　關指部前進烏來實施野外現地訓練

近百位老英雄重返金門　八二三戰役61周年重溫戰史記憶

曾擊落6架解放軍米格-17！　「郭柯王」明823紀念會將同框

更水更霧更持久！香奈兒全新水唇露「#804奶茶棕」下一個#140斷貨王

中職／狀元捕手戴培峰獲賞賜　陳連宏：有更多上場機會

又有新政黨！蘇煥智「台灣維新黨」24日風雨無阻辦成立大會

20歲男肚爆痛！ 醫挖開驚見「塞滿頭髮」纏死腸...才知恐怖癖好害死他

千萬點閱歌手飆阿妹《傲嬌》爆雞皮　結果對手一開口全場傻眼

中職／與戴培峰搭配首度勝投　羅力：很順的一場比賽

忍者VS以父之名「神改編」　《聲林》周湯豪：表演很屌！

快訊／白鹿颱風襲台！周興哲高雄演唱會「風雨無阻」照常開唱

男人不能太快？愛愛多久才合理？醫妙喻男女「性反應」4階段

白鹿跨過！澎湖最後決定放颱風假　全台6縣市「停班停課」一覽表

軍武熱門新聞

美售台F16V　中國反應大的原..

我軍：F-16V是4.5代戰機..

F-16V可對抗殲-20？解放..

宋忠平：台灣花四代機的錢買F-..

近年來首次！美海軍陸戰隊用登陸..

美E-2D降落航母傷4架戰機

殲10C空警500赴泰！　鷹擊..

F-16V對上殲-20！1關鍵..

「郭柯王」明823紀念會將同框..

「牽牛星-U」高空偵查24h　..

美國海軍科學研究船停泊基隆港

日2020成立宇宙作戰隊！　1..

網學汽車達人嘉偉評F-16V：..

八二三戰役61周年重溫戰史記憶

更多熱門

相關新聞

美國海軍科學研究船停泊基隆港

美國海軍科學研究船「塞利‧萊德號（RV Sally Ride, AGOR-28）」，22日停靠基隆港碼頭補給，並在船上懸掛中華民國國旗。根據我國《船舶法》第6條，非中華民國船舶，不得懸掛中華民國國旗，但是在中華民國國慶日或紀念日，以及其他應表示慶祝或敬意時，得以懸掛。

開店事業小成「配偶盧想幫忙」　網勸翻

令解放軍心碎的「坦克兩項」軍事比賽

美台軍售 陸媒點名制裁這些公司

我軍：F-16V是4.5代戰機且CP值高

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

白鹿爆衝　全台24日停班課懶人包

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面