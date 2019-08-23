模仿汽車達人「嘉偉」評價F-16V：塗裝老氣年輕人不會買啦　網笑翻：有聲音

▲網友模仿汽車達人嘉偉講評F-16V引發熱議。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網／翻攝自Go車誌 嘉偉）



記者林彥臣／綜合報導

對於汽車愛好者，或者正為物色新車做功課的網友而言，肯定對於汽車節目的常客汽車達人「嘉偉」並不陌生，他相當有特色的講評方式，最近也成為網友Kuso的對象，甚至還有網友學他的方式來講評國軍的新戰機F-16V讓網友笑翻。

網友在PTT八卦板發文，模仿先是描述汽車節目常見的開場方式，「各位好今天來介紹我國最新引進，大改款，注意喔是大改款的F-16V戰隼毒蛇版戰機」。接著形容節目橋段，會進入音樂與飛機360度外觀畫面，特寫排氣口，機翼、座艙蓋。

網友接著模仿嘉偉的口吻概述F-16V的特性與品牌形象，好我們旁邊可以看到這次的飛機編成與價格，從價格來看這次改款原廠只引進單一規格，但是配備滿滿齁，想必台灣政府一定非常買單，畢竟以我們空軍飛行員的評價來說，這就是一個兼具性能與科技性的品牌，每次軍演抬頭看，哇！都是他的飛機。

接著是概述F-16V的規格，不過我還是說一個我從以前到現在所提倡的，舒適、CP值這些都不是拔掉安全配備的理由，你看，這次價格提升可是安全滿配，訂單都已經滿到20XX年了，你現在去展示間，他會跟你講沒配額了，就是這麼熱賣。以前我在講的時候沒半個人理我，但是消費者變聰明了，會要求了，廠商自然要拿出誠意跟消費者交代，不是我厲害... ...。

▲網友惡搞說F-16V全灰色的塗裝，年輕人不會買。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



在外觀的部分則是這樣形容，除了上次試飛的款式以綠灰雙色以外，目前引進的實戰款都是全灰色戰鬥塗裝，你會想「唉呀這個這麼老氣，年輕人不會買啦」，但是吼我問原廠，真正在意性能的買家，每天開出去要的是坐上去的那種充沛動力，你雙色？三色？，油門下去慢慢滑，我想這個也不是造一台性能機的初衷。

接著進一步形容內裝，我們看一下內裝，這個儀表吼，美國直接原廠引進，但是缺點在沒有中文介面，後續改款或軟體更新也沒有中文化的打算，呵...消費者在使用上可能要多學點英文，我們來坐下來看，座椅前後滑移調到適合的位置，方向盤不能四向調整，基本上連動都不能動吼，這個沒辦法，原廠沒開發。安全帶給人一種很有信心的感覺，頭頂的壓迫...很開闊但是開關沒有電動就要費點力了。

▲網友還惡搞F-16V進入駕駛艙的方式，長輩要開很不方便。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



在最後則是形容進入駕駛艙的方式，我們現在表演從地上進入座艙吼，哇... ...爬樓梯，這個在便利性上面有所不足，機高與視野寬廣好，就是犧牲了上下機的便利，如果說買這台飛機是要讓長輩開，可能要考慮一下..動力與引擎目前原廠不給我們發動，下一次我們自己拉一台出來錄給大家..試飛心得等我們車拿到飛行員執照就會播了。

網友則在推文中回應表示，「這篇有聲音有畫面」、「聲音都出來了 你不要這麼專業好不好」、「這次改款有自動防撞系統(無誤)」、「買給長輩開要幹嘛啦XD」、「

忠實觀眾齁」。