快訊／86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊fb：從今以後，再也沒有一起的中秋節

▲快樂嬤和快樂姊。（圖／翻攝自6YingWei快樂姊粉絲專頁）



記者董美琪／綜合報導

全台最年長YouTuber「快樂嬤」，常在影片中教大家做古早味料理，24日傳出她不幸病逝的消息。短短20分鐘湧入2萬人難過哀悼，「怎麼那麼突然，每次看到阿嬤的影片，真的都很開心，謝謝阿嬤，我會很想很想你的！」

彰化社頭阿嬤劉張秀「快樂嬤」其實一開始不是很快樂，丈夫過世後，她常常一個人呆坐在椅子上，不是在數路上有幾台車經過，就是等洗腎車來接她。

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因為阿公、阿嬤曾有一個諾言，如果阿公先離開了，那過沒多久也要來把阿嬤帶走。但是老伴已經過世好一陣子，讓阿嬤心情很低落，「都沒有實現諾言」。心中不捨的孫女見狀，便想辦法讓阿嬤回到快樂的時候。直到2017年4月起，孫女劉瑩惟邀約一起拍片，才讓阿嬤重新找回快樂，成為全球首位每天上傳影片的最老YouTuber。

談到洗腎，阿嬤把袖子挽起來，馬上就看到手臂上好幾個結塊，她一周要洗腎3次，已經洗了10多年，「會啊！怎麼不會痛？一次都要2根針」。但對這些長年累積的結果，她仍輕鬆帶過，還笑說，一開始會怕，洗到後來就不怕了。

影片除了看到阿嬤的可愛互動及孫女的孝心，更有很多古早味教學，讓「快樂嬤」YouTube頻道擁有205,829位訂閱者，連香港都有紛絲，失智症協會也請她代言公益活動。難過的是，「6YingWei快樂姊」24日晚上8點13分發文表示「阿嬤過世了」。

「6YingWei快樂姊」臉書全文如下：



阿嬤死了

在一個風雨交加的夜

她真真實實的離開了我們

再也不會回來



這一切如夢一場

助行器的喀拉喀拉聲

依然存在，在我的幻覺裡

不管我是清醒著還是沉睡時

都以為她還在

匆匆得跑去尋找熟悉的身影

她不在那裡

真的不在了



從今以後

再也沒有一起的中秋節

等不到約好了遊台灣

那些阿嬤曾經的想要

藍圖與夢想，未來以後

已經再也都不重要

沒有機會可以完成

好多好多的來不及成為我的痛苦

壓在我的心上

每天提醒著我不斷悔恨

不住哭泣



這就是生命

他可以很堅韌，可以脆弱

也有可能嘎然而止

就如同阿嬤一樣



66不能接受也不想接受

也還沒學著去面對

就算阿嬤要我慢慢地練習

我也只會流淚

人生好苦

有愛就有痛

有多愛就有多痛



親愛的阿弟，阿妹

我知道

當我選擇將這個消息告訴你們

那也就意味著

將會有很多人跟我一樣

睡著乾了又溼，溼了又溼的枕頭入眠



但是我一定要告訴你們

因為走在路上叫著阿嬤阿嬤的每一個人

都帶給我的阿嬤幸福與快樂

有你們的每一天

都是阿嬤最歡樂的一天

謝謝你們

陪伴著我們

走到了今天



等我心情平復一點

可以好好的跟你們講話的時候

我會再將一些比較細節的事跟你們說明

我知道你們現在都非常想知道

但是還請再給我一些時間



我現在只想要

好好感受失去的痛苦

那撕心裂肺的疼痛

用力地哭泣

網友24日晚間紛紛臉書文底下留言「突然好想念阿嬤叫阿弟仔阿妹仔的親切呼喚聲」、「阿嬤謝謝！66也要保重」、「阿嬤一定很開心擁有你這個寶貝，讓她在人生的故事寫下美好的回憶」、「感謝阿嬤帶給我們的快樂時光，阿嬤終於可以去找阿公了，阿嬤一路好走」。

阿嬤死了 在一個風雨交加的夜 她真真實實的離開了我們 再也不會回來 這一切如夢一場 助行器的喀拉喀拉聲 依然存在，在我的幻覺裡 不管我是清醒著還是沉睡時 都以為她還在 匆匆得跑去尋找熟悉的身影 她不在那裡 真的不在了 從今以後 再也... 由 6YingWei快樂姊發佈於 2019年8月24日 星期六

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▼快樂嬤先前影片。