想買自有品牌！4大賣場「高CP好物」大整理　網激推這間優格…雷品全曝光

▲網友發文討論大賣場自有品牌產品。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多大賣場會推出自有品牌，請別人代工產品，並用實惠價格販售給消費者。一名網友就發文，說他前幾天買了味丹代工的大潤發泡麵，價格不算貴，麵體跟醬包也都還可以、不難吃，並說之前也買過家樂福衛生紙，忍不住發起討論「發現大賣場自有品牌真的省錢的好幫手，不知大家還有買過哪些不錯的自有品牌？」

這位網友在PTT的Lifeismoney板上貼文，說前幾天在大潤發買了自有品牌泡麵，看了包裝背後的資料，發現是味丹代工，5包入的炸醬麵49元，因為覺得價格不算貴，也覺得味丹算有品牌，就買回家試試，「今天泡了一包，覺得麵體跟醬包都還可以，不難吃。」

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▲原PO買賣場自有品牌泡麵。（示意圖／資料照）

原PO認為，自有品牌以這個價位算可以，外加他之前在家樂福買過衛生紙，發現大賣場自有品牌是省錢的好幫手，忍不住發起討論串，「大家還有買過哪些不錯的自有品牌？」

看到貼文後，其他人紛紛討論，「家樂福還可以，平價的水準」、「只敢買k牌」、「賣場自有品牌還是要踩踩雷，有好有壞」、「家樂福自有品牌上DM+八折活動，部份商品價格還不錯」、「有些自有品牌的商品，為了壓低成本，不太推」、「要看一下背面的代理商是誰，有些神，有些雷」、「省錢版與賣場版對象市場不一樣，何必大驚小怪，省錢才能買更多東西」。

許多人也在底下留言討論自有品牌，以下就整理出網友認為各家大賣場的好東西或雷品供參考。

1.家樂福

好物（食品）：「優格跟半切海苔都很棒，特別是海苔只要$65，是橘X屋同工廠代工的，但比較便宜」、「優格蠻好吃的」、「優格、海苔最好」、「優格超好吃」、「以前一款麻辣鍋底滿滿花椒，吃起來麻香麻香」、「韓式海苔很不錯，反正這種每一家吃起來都一樣」、「玉米水餃很不錯」、「77%巧克力」、「家樂福法國或歐洲進口的自有品牌商品還不錯」、「蔥油餅好ㄘ又便宜」、「烏龍牛肉麵很可以呀」、「新出的水餃，瓜子雞還可以」、「橄欖油」。

好物（生活用品）：「大罐沐浴乳」、「家樂福跟大潤發的濕紙巾我會買，一定要純水的」、「洗髮乳洗完不乾澀，也沒有奇怪香味」、「沐浴乳大容量超便宜」。

雷品：「麥片很雷，真心不推」、「面紙多年前買過一次，粗到可以用來去角質」、「除濕劑不好用」、「狗飼料我買過兩包，我家狗吃了一直吐所以我就丟了材料應該是沒問題，我懷疑是有受潮，要買的飼主留心一下」、「自有品牌巧克力球，超級難吃！規定自己不要浪費，像吃藥一樣一天五顆，好不容易才吃完」。

▲家樂福是法國大型零售集團。（圖／記者湯興漢攝）

2.大潤發

好物（食品）：「鱈魚條和海苔，買拉麵自己加海苔」、「鮮奶是台農代工，我第一次喝的時候驚為天人，但後來不知怎地味道變了，以價格來說還可以」、「鮮奶比市面三大品牌都好喝耶」、「最近發現好吃是黑糖沙其瑪」、「腰果跟杏仁果便宜好吃」、「大潤發有個Auchan，好像是法國量販自有品牌，便宜不少，在進口貨裡面，像番茄醬就很便宜，煮義大利麵很好用」、「關廟麵很好吃，每次去都買3袋回家煮好加維力炸醬加皮蛋吃」、「漂白水神好用」、「橄欖油玄米油」。

好物（生活用品）：「自有品牌的T恤、四角褲特價的時候會買」、「大潤發自有的碳鋅電池，家樂福自有的碳鋅就不推了」、「衛生紙大推」、「濕紙巾可以買！便宜好用」、「牙線真心不騙，量多又不容易斷」。

雷品：「封箱膠帶超難用」。

▲大潤發創立於台灣，後與法國量販店歐尚集團（Auchan）合資經營。（圖／記者謝婷婷攝）

3.愛買

好物：「麵包部的起司蛋糕」、「最划算熟水餃，個人覺得合口味」、「愛買麥片」。

雷品：「『最划算』貢丸（or水餃 有點忘了）不好吃很雷」、「自有的黑糖蜜麻花超硬，味道也不知道在吃什麼」。

4.頂好

好物：「卡里卡里鹹味的好吃，甜的沒試過」、「爪哇咖哩調理包不錯吃」、「巧克力雪糕，長得醜了點，但還蠻好吃的」。

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