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台灣民意基金會民調／大勝韓柯！蔡英文41%狠甩韓國瑜28%、柯文哲22%

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▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣民意基金會24日公布最新民調。針對2020總統大選，在總統蔡英文對上高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲三方對比的狀況下，蔡英文以41百分比狠甩韓國瑜的28%及柯文哲的22%。

台灣民意基金會民調題目設定「2020台灣總統大選，如果台北市長柯文哲決定參選，在 蔡英文、韓國瑜和柯文哲三人競爭的情況下，您傾向支持誰？」結果顯示41.3%支持蔡英文，28.7%支持韓國瑜，22.6%支持柯文哲，6.6%尚難決定，0.9%不知道、拒答。最新民調顯示，當2020台灣總統大選出現三人競逐的狀況時，蔡英文將一馬當先大幅領先居次的韓國瑜與第三的柯文哲。

根據七月民調顯示，柯文哲一旦加入戰局，會改變原本蔡韓一對一的競爭態勢，並造成豬羊變色的結果，但8月民調結果卻改變，即使柯文哲加入戰局，短期內並不會立即顯著改變原本一對一的競爭結構，蔡英文還是可以領先韓國瑜12.6個百分點。

分析過去半年蔡、韓、柯三人競爭，韓蔡在過去半年互有領先，而柯文哲在四個月前還能維持在第二的位置，但從六月以後，整體支持度有明顯下滑的跡象，到了八月只剩約兩成三支持度。

台灣民意基金會民調執行單位為山水民意研究股份有限公司，訪問地區為全國，訪問對象是二十歲以上成年人。抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣。訪問日期為108年8月19日至108年8月20日。有效樣本1,085人，抽樣誤差在95％的信心水準下，約正負2.98個百分點。

▼台灣民意基金會民調出爐。（圖／翻攝自台灣民意基金會）

▼台灣民意基金會民調出爐。（圖／翻攝自台灣民意基金會）

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關鍵字：蔡英文,韓國瑜,柯文哲,民調,2020

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