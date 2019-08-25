王浩宇告韓粉「勝率百分百」：很多連5萬都拿不出來、真的快笑死

▲王浩宇對於罵他的韓粉都直接提告，不過也有很多被告的韓粉都會來求和解。（圖／翻攝Facebook／王浩宇，下同）



記者葉國吏／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇王浩宇因為不斷談論高雄市長韓國瑜，成為韓粉箭靶。不過王浩宇不是省油的燈，提告罵他的韓粉。24日晚間王浩宇在臉書發文透露開庭情況，說今年到目前全勝，「真的快要笑死」。

▲日前韓粉傳訊跟王浩宇道歉要求和解。

王浩宇曾在6月時臉書貼出一張對話截圖表示，先前有一位韓粉在臉書留言罵他，內容包含「娘泡（炮）」、「垃圾」等髒話，挨告之後卻傳訊息來求饒，聲稱「剛出社會，存款只有3萬多元」，負擔不起和解條件的10萬元。

8月24日王浩宇臉書發文「現在，我都直接告」，同時透露告韓粉接受檢察官詢問狀況。

檢察官：「所以，O先生，你在網路上張貼有關王議員的內容，你的事實根據是什麼？」

韓粉：「我聽OOO說的。」

檢察官：「OOO說的，並不是什麼事實根據好嗎？」

韓粉：「......。」

▲王浩宇透露，很多韓粉根本連5萬都拿不出來。

王浩宇說，不管在北檢還是桃檢「狀況都是這樣啦！」王浩宇說，韓粉都拿不出什麼事實根據，就只是道聽塗說，或拿出電視台內容、揣測性證據力非常薄弱的資料。「請假來出庭、拿不出證據，然後嚇到想道歉，希望能夠在庭上和解，但很多連5萬都拿不出來。」

王浩宇透露，告韓粉狀況「今年到目前全勝」、「好想錄影給你們看，真的快要笑死了」。