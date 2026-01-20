環鄉自行車道達32.5公里全台少見　吉安斥資1千6百萬全面優化

▲▼吉安鄉「環鄉自行車道系統」，全長達32.5公里，是全國少見同時串連山海景觀的自行車路網。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所致力打造優質休閒環境，積極提升鄉內自行車休閒騎行廊道之整體生活品質。日前，鄉長游淑貞偕同鄉代會副主席黃金發、鄉代表及相關村長前往濱海自行車道檢視完工現況，確認優化品質無虞，期盼為鄉親與遊客營造兼具運動休閒與自然生活體驗的友善騎行空間。

吉安鄉公所積極爭取本案工程執行經費，其中1,379萬3,000元由中央公路局補助，不足經費262萬7,000元由公所自籌，總工程經費共1,642萬。在鄉民代表會自籌預算支持之下，工程於去年114年5月動工，12月順利竣工，目前也順利全面開放使用。

此工程改善計畫分為兩大施工工區，第一工區為東海一街河堤步道及洄瀾橋整修工程，施作內容包括設置仿木欄杆、鋪設壓克力地坪，並針對既有橋樑鋼構與欄杆全面重新上漆；第二工區則為濱海自行車步道整建工程，同樣設置水泥仿木欄杆並鋪設防滑的藍灰白色壓克力地坪，全面強化海岸路段的騎乘安全性與使用品質，不僅提升行走與騎乘的舒適度，在兼顧耐用性的前提下也展現整體美感。

▲▼鄉長游淑貞偕同鄉代表及相關村長前往濱海自行車道檢視完工現況。

吉安鄉擁有完善的「環鄉自行車道系統」，全長達32.5公里，是全國少見、同時串連山海景觀的自行車路網。

鄉長游淑貞表示，吉安鄉公所克盡職責以百年建設規劃為藍圖，感謝中央、縣府與代表會的通力合作，使工程得以如期如質完成。此次優化不僅大幅提升安全性與視覺美感，更為民眾打造出舒適愜意的騎乘環境，勢必能成為在地休閒與觀光旅遊的熱門景點。

吉安鄉自行車路網四通八達，從干城自行車道的綠色長廊出發，延伸至小河相伴的初英步道，沿途可欣賞馬兒悠閒吃草的田園風光，或前往木瓜溪畔、田園步道感受純樸懷舊的農村景致。隨著濱海段工程的完工，這條串連山海、田園與親水景觀的自行車廊道更加完整。

吉安鄉公所誠摯邀請民眾與親朋好友一同前來騎行，享受吉安獨有的慢活風景與自然魅力，同時也呼籲鄉親切勿騎乘機車進入自行車道，以免觸法。

