今「大寒」把握15天轉運！　5顆熟鴨蛋能趕走壞運

▲廖大乙建議，可以準備5顆鴨蛋進行開運小儀式，迎接來年好運。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今天是二十四節氣中最後的「大寒」，也象徵蛇年即將結束。民俗專家廖大乙提醒，可以把握進入馬年前的關鍵轉運期，在「立春」斷捨離，清理許久未用或損壞、過期的物品，並另外準備5顆熟鴨蛋進行開運小儀式，有助趕走厄運、迎接好運。

把握立春前黃金期除舊布新

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖大乙表示，「大寒」後至「立春」期間，是拋開過去不順、迎接新年好運的關鍵轉換期，建議把握這段約莫15天的黃金時間「除舊布新」，好好清理破舊、損壞的衣物杯盤植栽，以及家中冰箱，並丟掉或轉送3個月以上未使用的東西，調整心情，有助轉換磁場。

廖大乙特別點名，前一年運勢不佳，或蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4個生肖，更應該在「立春」前好好斷捨離，從內心到周遭環境、由內而外徹底整頓自己，絕對能迎接新年新氣象，以及好的磁場。

開運小儀式「穢氣滾蛋法」

廖大乙說，第二個改運方法叫做「穢氣滾蛋法」，可準備5個煮熟的鴨蛋，拿1個在頭上滾動3圈，默念「穢氣馬上滾蛋」，再把鴨蛋剝殼吃掉，象徵厄運消散。至於剩餘4個鴨蛋，可分享給親友，讓對方幫忙脫舊殼迎接新生，也寓意好運流轉。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

▼廖大乙提醒，大寒到立春這段時間，是改運的關鍵期。（資料照／廖大乙提供）