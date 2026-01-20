　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今「大寒」把握15天轉運！　5顆熟鴨蛋能趕走壞運

▲蛋漲又缺蛋，蚵仔煎業者改用鴨蛋。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲廖大乙建議，可以準備5顆鴨蛋進行開運小儀式，迎接來年好運。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今天是二十四節氣中最後的「大寒」，也象徵蛇年即將結束。民俗專家廖大乙提醒，可以把握進入馬年前的關鍵轉運期，在「立春」斷捨離，清理許久未用或損壞、過期的物品，並另外準備5顆熟鴨蛋進行開運小儀式，有助趕走厄運、迎接好運。

把握立春前黃金期除舊布新

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖大乙表示，「大寒」後至「立春」期間，是拋開過去不順、迎接新年好運的關鍵轉換期，建議把握這段約莫15天的黃金時間「除舊布新」，好好清理破舊、損壞的衣物杯盤植栽，以及家中冰箱，並丟掉或轉送3個月以上未使用的東西，調整心情，有助轉換磁場。

廖大乙特別點名，前一年運勢不佳，或蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4個生肖，更應該在「立春」前好好斷捨離，從內心到周遭環境、由內而外徹底整頓自己，絕對能迎接新年新氣象，以及好的磁場。

開運小儀式「穢氣滾蛋法」

廖大乙說，第二個改運方法叫做「穢氣滾蛋法」，可準備5個煮熟的鴨蛋，拿1個在頭上滾動3圈，默念「穢氣馬上滾蛋」，再把鴨蛋剝殼吃掉，象徵厄運消散。至於剩餘4個鴨蛋，可分享給親友，讓對方幫忙脫舊殼迎接新生，也寓意好運流轉。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

▼廖大乙提醒，大寒到立春這段時間，是改運的關鍵期。（資料照／廖大乙提供）

▲廖大乙認為，宜蘭城隍廟鬼谷子變呂洞賓，有2個可能原因。（圖／廖大乙提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百萬插畫家蓋彼突發「詭異動畫」　妞妞脫褲開腿讓粉絲不安
不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了
太子集團「34神獸級豪車」拍賣　全球限量20台麥拉倫也在內
男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎
帶走國防機密30秒！黃國昌挨告洩密　律師：故意過失都逃不了
撿東西！遭進站區間車撞上　當場慘死
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
星巴克今起「大杯以上買一送一」
啃老逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

北台灣「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下

哥哥自爆「在當手天使」他震驚喊怪怪的！全場狂讚：超偉大

環鄉自行車道達32.5公里全台少見　吉安斥資1千6百萬全面優化

今「大寒」把握15天轉運！　5顆熟鴨蛋能趕走壞運

男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」　存款曝全傻眼：香到爆

皮蛇疫苗搶翻！彰化首推自費省萬元　長者寒夜排隊擠爆衛生所

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

北台灣「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下

哥哥自爆「在當手天使」他震驚喊怪怪的！全場狂讚：超偉大

環鄉自行車道達32.5公里全台少見　吉安斥資1千6百萬全面優化

今「大寒」把握15天轉運！　5顆熟鴨蛋能趕走壞運

男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」　存款曝全傻眼：香到爆

皮蛇疫苗搶翻！彰化首推自費省萬元　長者寒夜排隊擠爆衛生所

寒假前強化居家防線　南消白河消防進校園宣導防火安全

快訊／虎媽拘禁900多天虐死21歲女　貓爸「沒在管」依幫助犯起訴

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！一鍵支付、自動叫床看這篇秒學會

支持者急捐20萬　簡舒培挨告違反《政治獻金法》獲不起訴

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

迎新年拋出行動訊號　陳亭妃公布「一馬當先」春聯

經典賽熱身賽程出爐！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

李多慧化身8＋9 ！？　男友視角約會超心動

生活熱門新聞

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

挑戰寒流！　這波冷很久

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

即／醫護界驚世夫妻　隱瞞疫情挨罰12萬

估剩6℃！　最冷時刻要來了

濕冷大寒1字頭凍3天

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

男生會意淫「女友的正妹閨蜜嗎？」　大票老司機曝真實想法

更多熱門

相關新聞

今大寒！沒保暖「春天易生病」　醫點名3類人最危險

今大寒！沒保暖「春天易生病」　醫點名3類人最危險

今（20）日是二十四節氣中的「大寒」，是一年中寒氣最盛的時節。中醫師游晏楠指出，在氣候最寒冷的時期，人體的血管收縮、循環變慢、免疫力較弱，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要特別留意保暖與作息。

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

濕冷大寒1字頭凍3天

濕冷大寒1字頭凍3天

「大寒」3生肖絕地反攻

「大寒」3生肖絕地反攻

關鍵字：

廖大乙大寒立春

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面