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沒水準！韓粉創帳號連一個月嗆「姓蔡的女人都騷」　罷韓正妹：多到我打不完

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▲▼蔡姓正妹又遭韓粉傳訊霸凌。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲蔡姓正妹又遭疑似韓粉的帳號傳訊霸凌。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台中蔡姓正妹7月6日因在高雄市香蕉煎餅店廣德家與韓粉起衝突，從此在網路上慘遭韓粉霸凌圍勦，至今已經超過一個月。儘管她已經先後對百位韓粉提告，但還是有人似乎不怕，仍然持續到她的IG留言謾罵。讓蔡女不堪其擾的說「沒水準」。

蔡姓女學生在資深媒體人王瑞德協助下，蒐集了大量辱罵言論證據。王瑞德表示，第二波提告的對象為，3人威脅要不利或殺害蔡女罪名是恐嚇危害安全罪，其他辱罵蔡女的共為95人，罪名是妨害名譽（誹謗或公然侮辱），警方已經受理，因此目前暫告一段落，但未來若再有類似事件發生，不排除第3波提告。

▲▼蔡姓正妹又遭韓粉傳訊霸凌。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲面對網路霸凌，蔡姓正妹痛批沒水準。

不過蔡女在24日晚間再度發文「沒水準」，表示「這個人已經連續辦好幾個帳號，一下留言要姦殺我，一下又說要潑硫酸，一直說：『你跟王瑞德那____做___真是母狗啊。』等等字眼 還有問我媽要幾分熟，說我家人已經在火葬場了」、「留了一個多月的留言，多到我打不完」。

網友看到蔡女還是持續遭霸凌，紛紛留言說「保重，辛苦了，每天都要面對這種垃圾」、「辛苦妳了！加油!人在做天在看，怎麼對待人家，遲早都一件一件回到自己身上......善惡終有報!」

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關鍵字：霸凌,煎餅,韓粉,罷韓,韓國瑜

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