　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗君承受美台利益折衝　卓榮泰曝：壓力之大講話都微微顫抖

▲▼行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、副院長鄭麗君召開說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、副院長鄭麗君召開說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台美對等關稅揭曉，除降到15%不疊加外，還談妥了未來232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇。卓榮泰說，今天剛好是賴總統上任20個月，這當中，副院長鄭麗君有一半時間都在進行談判工作；他指出，深深感受到鄭副院長在談判過程中的壓力，在臉上、在心裡，「壓力之大讓她好幾次跟我講話時聲音是微微顫抖，因為她承受兩國基本的國家利益在做最終的折衷協處，但她做得相當好」。

行政院今召開台美關稅談判說明記者會，行政院長卓榮泰說，今天剛好是賴總統上任滿20個月，鄭副院長有9個多月時間都在談判，任期幾乎一半時間都在談判，她還為國家與行政院做了很多重要工作。

卓榮泰指出，2024年10月，當美國大選還在進行時，我們就感覺到未來國際經濟的情勢會有所轉變，所以在2024年10月成立台美經濟外交工作小組；同年11月，又成立台美經貿專案小組，從那時候開始就密集工作。

卓榮泰表示，國人最能了解的一項工作是，當川普總統4月宣布對等關稅後，政府提出對產業衝擊報告，隨即提出對產業的支持。這份衝擊報告對我國各項產業的低推估、中推估、高推估，設定不同情境深入研析，提出具體方案。

「要是沒有台美經貿小組的這個推估分析，不可能在4月3日就看到這樣的報告。」卓榮泰強調，這段是要跟各位報告，我們一直關注國際情勢發展，尤其美方大選可能對世界經貿情勢帶了來變局，所以我們及早進行任何必要工作。

卓榮泰說，「我翻了一下記事本，4月3日後的10天中，總統跟行政院，我跟部長還有副院長，進行了超過20場次院內會議、產業座談、媒體溝通」。

談到談判過程中，卓榮泰說，大家都知道「黃金計劃」，如何讓美方政府最能重視且理解台灣深入準備周延方案，蕭美琴副總統就提出這個計劃，經過楊珍妮政委的說明，擺在最明顯的位子，讓川普總統容易看到內容。

卓榮泰指出，討論過程中，鄭副院長提出了「台灣模式」，也就是希望產業自主投資是一部分，政府運用信用保證，由台灣的金融機構協助國內產業進行信保，「2500億+2500億是分開的，任何媒體跟國內的政治評論員、政治工作者，不要再寫成5000億，這是絕對錯誤」。

卓榮泰強調，2500億是國內企業自主投資，2500億是政府運用信用機制，保證且透過台灣的金融機構，協助國內產業做信用保證，這兩個不同。產業怎麼投資是放眼產業全球佈局、力量延伸，信用保證機制會透過跟銀行公私合力做詳細計算，「絕對不要再寫5000億，讓談判團隊能順利展開後續工作」。

卓榮泰提到，六輪實體談判、無數次視訊會議，無論是副院長帶著談判團對去到美國，或是在台灣的視訊會議，我都形容我們過得是台灣空間、美國時間，經常是挑燈夜戰。

卓榮泰用四件事情做說明，時間，過去20個月以來，鄭副院長一半時間在談判，這時間對她來說是極大考驗，「我們在美國視訊之後，她還要進去談判，談判之後出來跟總統報告，結束了還要做更多會後資料整理，都不是我們可以想像的」。

「再來，任何談判過程壓力非常大。」卓榮泰說，這兩天看到有文章說副院長45歲生產後是最後一次哭，「我這次沒有看到他哭，但深深感受他那種壓力在他臉上、在心裡，壓力之大讓她好幾次跟我講話時聲音是微微顫抖，因為她承受兩國基本的國家利益在做最終的折衷協處，但她做得相當好」。

卓榮泰接著說，談判很重要還有一點是毅力跟耐心，中文英文要拿來對照，字字做比較，條文每一條做對照。好幾次跟副院長跟總統會議，談到總統都說「到這裡」，副院長都還要補充，「她對所有事情的專注投入，沒有超人耐心沒辦法達到」。

卓榮泰表示，談判準備的條文內容，跟其他國家比較實在是豐富、面面俱到，所以外界會說我們取得比較好的戰略地位，這都是進行到現在，往後還有貿易協定要繼續談判。

▲▼ 行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百萬插畫家蓋彼突發「詭異動畫」　妞妞脫褲開腿讓粉絲不安
不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了
太子集團「34神獸級豪車」拍賣　全球限量20台麥拉倫也在內
男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票看怒了：家長不能管嗎
帶走國防機密30秒！黃國昌挨告洩密　律師：故意過失都逃不了
撿東西！遭進站區間車撞上　當場慘死
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
星巴克今起「大杯以上買一送一」
啃老逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞
快訊／記憶體100%關稅　3檔摜跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

趙少康新書發表會促朝野同框　柯建銘拋：何時「大和解咖啡」續杯

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

2500億美元信保掀關注　鄭麗君：所需規模最高約100億美金

帶走國防機密30秒！黃國昌挨告洩密　律師：故意過失都逃不了

「愛講數據那誰是老三？」　凌濤：柯文哲把蔣萬安當2028假想敵

歷經9個月非典型談判　鄭麗君：簽署對等貿易協議後完成最後一哩路

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

柯文哲酸蔣萬安營養午餐騙選票　學姊黃瀞瑩加碼批：營養縮水

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

趙少康新書發表會促朝野同框　柯建銘拋：何時「大和解咖啡」續杯

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

2500億美元信保掀關注　鄭麗君：所需規模最高約100億美金

帶走國防機密30秒！黃國昌挨告洩密　律師：故意過失都逃不了

「愛講數據那誰是老三？」　凌濤：柯文哲把蔣萬安當2028假想敵

歷經9個月非典型談判　鄭麗君：簽署對等貿易協議後完成最後一哩路

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

柯文哲酸蔣萬安營養午餐騙選票　學姊黃瀞瑩加碼批：營養縮水

快訊／7縣市低溫特報　越晚越冷下探10度

這類肉品吃多不只傷腦！醫揭防腐劑風險：增乳癌、前列腺癌

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！一鍵支付、自動叫床看這篇秒學會

支持者急捐20萬　簡舒培挨告違反《政治獻金法》獲不起訴

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

迎新年拋出行動訊號　陳亭妃公布「一馬當先」春聯

經典賽熱身賽程出爐！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

幕後／藍新北市長人選拚春節前拍板　侯友宜曾見李四川談選舉節奏

曾來台灣打過東超、外線命中率驚人　高雄海神補進全能中鋒奧迪傑

中國「辣椒段」又檢出致癌蘇丹紅　1.1萬公斤邊境銷毀

許光漢、邊佑錫、坂口健太郎　台韓日泰男神同框了！

政治熱門新聞

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

高嘉瑜回鍋港湖傳被排擠　自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

黃國昌稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原打臉

LIVE／台美關稅談定15%！行政院今早記者會　閣揆卓榮泰親自說明

最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆喊話了

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

鄭麗文：新北市長提名不初選、過年前搞定

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

護照收購14本已寄出境　外交部列管

藍白合不合？　黃國昌「新北布局」露端倪

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

ET民調／柯志恩44%領先賴瑞隆6.3個百分點

快訊／1.25兆軍購可公開品項曝光　國軍首公開將買20多萬架無人機

更多熱門

相關新聞

賴清德感謝鄭麗君＆談判團隊　談判成果讓台灣站上更有利位置

賴清德感謝鄭麗君＆談判團隊　談判成果讓台灣站上更有利位置

總統賴清德19日表示，這次對美談判的成果，要感謝行政院副院長鄭麗君與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇。他強調，這樣的成果，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。

「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

鄭麗君戰台北市長？　陳培瑜：被點名都是肯定、請再給選對會點時間

鄭麗君戰台北市長？　陳培瑜：被點名都是肯定、請再給選對會點時間

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

關鍵字：

鄭麗君行政院對等關稅台美卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

美媒：台積電的美國時刻來臨　台灣矽盾將逐漸瓦解

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面