鄭麗君承受美台利益折衝　卓榮泰曝：壓力之大講話都微微顫抖

▲行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、副院長鄭麗君召開說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台美對等關稅揭曉，除降到15%不疊加外，還談妥了未來232條款對半導體及其衍生產品課徵關稅時的最優惠待遇。卓榮泰說，今天剛好是賴總統上任20個月，這當中，副院長鄭麗君有一半時間都在進行談判工作；他指出，深深感受到鄭副院長在談判過程中的壓力，在臉上、在心裡，「壓力之大讓她好幾次跟我講話時聲音是微微顫抖，因為她承受兩國基本的國家利益在做最終的折衷協處，但她做得相當好」。

行政院今召開台美關稅談判說明記者會，行政院長卓榮泰說，今天剛好是賴總統上任滿20個月，鄭副院長有9個多月時間都在談判，任期幾乎一半時間都在談判，她還為國家與行政院做了很多重要工作。

卓榮泰指出，2024年10月，當美國大選還在進行時，我們就感覺到未來國際經濟的情勢會有所轉變，所以在2024年10月成立台美經濟外交工作小組；同年11月，又成立台美經貿專案小組，從那時候開始就密集工作。

卓榮泰表示，國人最能了解的一項工作是，當川普總統4月宣布對等關稅後，政府提出對產業衝擊報告，隨即提出對產業的支持。這份衝擊報告對我國各項產業的低推估、中推估、高推估，設定不同情境深入研析，提出具體方案。

「要是沒有台美經貿小組的這個推估分析，不可能在4月3日就看到這樣的報告。」卓榮泰強調，這段是要跟各位報告，我們一直關注國際情勢發展，尤其美方大選可能對世界經貿情勢帶了來變局，所以我們及早進行任何必要工作。

卓榮泰說，「我翻了一下記事本，4月3日後的10天中，總統跟行政院，我跟部長還有副院長，進行了超過20場次院內會議、產業座談、媒體溝通」。

談到談判過程中，卓榮泰說，大家都知道「黃金計劃」，如何讓美方政府最能重視且理解台灣深入準備周延方案，蕭美琴副總統就提出這個計劃，經過楊珍妮政委的說明，擺在最明顯的位子，讓川普總統容易看到內容。

卓榮泰指出，討論過程中，鄭副院長提出了「台灣模式」，也就是希望產業自主投資是一部分，政府運用信用保證，由台灣的金融機構協助國內產業進行信保，「2500億+2500億是分開的，任何媒體跟國內的政治評論員、政治工作者，不要再寫成5000億，這是絕對錯誤」。

卓榮泰強調，2500億是國內企業自主投資，2500億是政府運用信用機制，保證且透過台灣的金融機構，協助國內產業做信用保證，這兩個不同。產業怎麼投資是放眼產業全球佈局、力量延伸，信用保證機制會透過跟銀行公私合力做詳細計算，「絕對不要再寫5000億，讓談判團隊能順利展開後續工作」。

卓榮泰提到，六輪實體談判、無數次視訊會議，無論是副院長帶著談判團對去到美國，或是在台灣的視訊會議，我都形容我們過得是台灣空間、美國時間，經常是挑燈夜戰。

卓榮泰用四件事情做說明，時間，過去20個月以來，鄭副院長一半時間在談判，這時間對她來說是極大考驗，「我們在美國視訊之後，她還要進去談判，談判之後出來跟總統報告，結束了還要做更多會後資料整理，都不是我們可以想像的」。

「再來，任何談判過程壓力非常大。」卓榮泰說，這兩天看到有文章說副院長45歲生產後是最後一次哭，「我這次沒有看到他哭，但深深感受他那種壓力在他臉上、在心裡，壓力之大讓她好幾次跟我講話時聲音是微微顫抖，因為她承受兩國基本的國家利益在做最終的折衷協處，但她做得相當好」。

卓榮泰接著說，談判很重要還有一點是毅力跟耐心，中文英文要拿來對照，字字做比較，條文每一條做對照。好幾次跟副院長跟總統會議，談到總統都說「到這裡」，副院長都還要補充，「她對所有事情的專注投入，沒有超人耐心沒辦法達到」。

卓榮泰表示，談判準備的條文內容，跟其他國家比較實在是豐富、面面俱到，所以外界會說我們取得比較好的戰略地位，這都是進行到現在，往後還有貿易協定要繼續談判。

▲行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）