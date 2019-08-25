蔡英文自豪「購入駐紐約辦事處」　陳水扁打臉：游錫堃買的

▲總統蔡英文出席。（資料照／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

統蔡英文日前至台中舉行「辣台派開講」講座，提到台灣駐紐約辦事處的大樓為自己擔任行政院副院長時購入。對此，前總統陳水扁23日在臉書上發文打臉「那是游錫堃當院長的時候買的」，狠狠諷刺蔡英文「明明沒有經手的事，也能開講成這樣」。

總統蔡英文日前到台中「辣台派」開講，提到台灣駐紐約辦事處時說，是誰有這樣的氣魄跟願景，居然在紐約買了一棟大樓，然後把台灣在紐約的所有國家代表機關全部集中在那裡上班，變成一個地標？「我告訴你，就是我啦！」

然而，陳水扁指出，根據外交部「駐紐約辦事處購置館舍計畫」，當年計畫期程為2004年7月至2005年3月，蔡英文直到2006年1月25日才擔任當時院長蘇貞昌的副閣揆，不可能經手相關計畫。時任駐紐約辦事處處長夏立言認為，蔡總統恐怕記憶有誤，不然就是幕僚給錯資料。

陳水扁表示，那棟大樓當年是游錫堃擔任閣揆時決定購入；游錫堃說外交部人員告訴他，地產商估計該大樓現值大約45億元台幣。事過13年，與當年花14億元購入，另加裝修費花3億元，增值整整是原價的二倍。

陳水扁表示，游錫堃說原先要購買時因部會之間看法不同而延宕下來，要感謝「阿扁總統」的知遇之恩，讓他（游）有機會親自決策之外，也感謝當年的財政部長林全、主計處長許璋瑤的支持，也要感謝時任外交部長簡又新、紐約辦事處處長夏立言的勇於任事，尤其夏立言在第一線從找房、議價、購買、裝修、搬遷到啟用，費盡心力辛苦不言可喻。

陳水扁說，2017年1月18日媒體披露，率團參加美國總統川普就職大典的游錫堃先遊紐約，順道去第五大道42街考察游當年擔任行政院長時的「政績」一駐紐約台北辦事處所在地。