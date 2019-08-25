柯郭王三人何時坐下談　「被動」王金平：沒有做這樣規劃

▲白鹿颱風過後隔日，王金平在高雄參加祈福法會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前立法院長院長王金平來到高雄參加法會，再度被媒體詢問到跟台北市長柯文哲、鴻海前董座郭台銘兩個人之間的互動，究竟何時會坐下來談，王金平說：「我也沒有做這樣的規劃」，但是隨後又補了一句「是不是另外有人做這樣的規劃，我不知道，所以我說隨因緣走，我不會去主動什麼」。

25日上午八點，王金平就來到阿蓮參加祈福大法會，看起來相當神清氣爽，不過媒體的焦點還是放在他跟柯文哲、郭台銘之間的互動關係上頭，是否會倆倆相見，並不如外傳會三個人一起見面，王金平說：「有約定再說」，但是媒體還是沒放棄，繼續追問，王金平說：「我講過，隨著因緣走，能夠見面就見面，不能夠見面也就沒有見面」，而且他也強調：「我也沒有做這樣的規劃，那是不是另外有人做這樣的規劃，我不知道，所以我說隨因緣走，我不會去主動什麼」。

三個人何時見面，王金平都以「因緣」來迴避，不過對於國民黨跟王金平之間的關係，王金平仍然堅持自己會參選到底的立場並沒有改變，會不會擔心繼續會被國民黨開鍘，王金平說：「還沒到那個時機，所以我說順著因緣走，未來看怎樣發展說」。但是否會擔任國民黨的「選舉」陸軍總司令，王金平簡單的回答每個人都有他扮演的角色，未來該怎麼扮演，再說了！