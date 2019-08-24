路過百家姓吊飾！橫讀5排「政界大亂鬥」10人中鏢　他出現2次…1.3萬人笑瘋

▲嗯？這百家姓吊飾怎麼好像暗藏玄機？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多書局會賣一些玩具、生活用品，一整架的姓名吊飾也很常見，不少小朋友會買自己姓名的字掛在包包上。一名男網友日前去逛大賣場，在圖書區看到姓名吊飾，仔細看上面的字樣後，忍不住拍照直呼「誰這麼有才？」看到照片後，其他人紛紛笑噴，「排這個的人肯定每天都在看政論節目」、「笑死，懂行銷。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，文中表示，「剛剛書局（大賣場圖書區）路過，是誰這麼有才……」到底是什麼有才呢？仔細看看照片，只見架上掛滿木製的姓名吊飾，一格就是一個字，一個字是59元，還有買三送一的活動，乍看之下沒什麼異狀，直著看都是姓氏、也很正常。

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►生火了！連我媽都用到發光

▲欸！政治人物大亂鬥了啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

但接下來，如果橫著一排一排地看，就馬上發現這些字暗藏玄機，只見第一排是「盧秀燕愛蘇貞昌朱立倫」，第二排是「王金平屌韓國渝連千毅」，第三排是「吳宗憲剛呂秀蓮宋懷琳」，第四排是「柯妏哲綺王世堅莉莉安」，而照片中可見的最後一排則是「潘恆旭其韓國渝孟彭秋」。

而整組架子共有四面，原PO只拍下其中一面，其他三面是不是也有「政治人物大亂鬥」不得而知，但網友看到照片後都笑噴，紛紛留言，「想騙我買整組嗎？真壞」、「哪一間我也要去買」、「連宋懷琳都知道，南投人喔」、「這些人真的很會浪費才華」、「莉莉安表示：我不參與政治」、「莉莉安為什麼在這裡啦！」

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