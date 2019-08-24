神！老中醫把脈秒問「你手O打太多？」　他羞到崩潰：老媽在旁邊

▲真的那麼神奇？老中醫把脈，一摸便知如何。（圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

「難道這就是傳說中五千年老祖宗的智慧？」有一名男網友透露，他高中時因為打籃球受傷，被媽媽帶去看中醫。沒想到中醫師把完脈後眉頭一皺，竟當著他媽媽的面前問「你最近是不是手淫過度？」讓他當場傻眼，不禁想問「中醫為什麼這麼神？」

原PO以「為什麼中醫都知道我們打手槍過度」為題在PTT八卦版發文表示，他看了中醫的新聞，突然回想起高中時代有一次被帶去看中醫，但中醫師把完脈後，只是反覆翻看了他的手掌，隨後竟當著母親的面吐出了一句「你最近是不是手淫過度？」

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面對突如其來的提問，原PO頓時漲紅了臉，呆坐在原地好幾秒，完全不知道該如何是好。隨後，中醫師跟母親交代了幾句話，大意是要她勸原PO節制一點。

原PO說，中醫一席話，害母子倆回家路上超尷尬，他還一連吃了好幾個月的虱目魚湯跟藥燉料裡，「有沒有中醫把個脈、看個手掌，就知道肥宅打手槍過度的八卦？」

許多網友看完後，紛紛留言笑說，「他對每個高中男生都這樣說吧」、「10個青年9個天天尻槍」、「你手上還黏著衛生紙屑」、「你是不是手沒洗乾淨」、「跟算命仙一樣，靠統計學虛張聲勢」、「誰叫你手都長繭了」、「看你一臉交不到女友，不然就改口說縱慾過度了」笑翻所有人。

▼當著母親面被問是不是手淫過度，原PO當下羞紅了臉。（圖／翻攝自PTT）