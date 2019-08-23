恐龍家長「瞞小孩得A流」送補習班！7天停課公告一發　網怒翻：支持退學

▲生病時應該好好待在家休息。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「就是有這樣的家長，跟之前腸病毒還出國的家長一樣！」一位人父發文抱怨，說有家長明知道小孩得A型流感，還是把小朋友送到安親班上課，院方請家長不要讓孩子上課，對方還跑去「溝通」。最後補習班萬不得已，只能發出7天停課通知，讓原PO也很無奈，「這下好了，班主任火大全部停課，大家都不用上了。」

本站日前報導《「沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？」 恐龍家長39字引眾怒：坐同班機全GG》，有小朋友罹患腸病毒要居家隔離，沒想到恐龍家長不僅沒有照做，還帶小孩飛出國到沖繩玩，藥吃完了還上網發問「要去哪裡買」，讓許多網友傻眼痛批「智障家長」。

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▲恐龍家長帶腸病毒小孩到沖繩玩。（圖／翻攝自爆怨公社）

就有一位人父在臉書《爆怨公社》貼出一張補習班停班停課公告，「親愛的家長您好：最近A型流感、腸病毒盛行，因為有家長隱瞞病情傳染給其他小朋友導致每個人發病時間不同，很難杜絕預防」。院方表示，該做的防護，包括消毒、量體溫等措施都有做，但如果家長不配合，小孩生病卻硬要送到班，每個人交叉傳染很難控制病情。

「因為補習班請假人數太多，故從8/23起停班停課至8/29正常上課」，補習班說，放假會造成營業損失，院方也不願意這樣做，復課後會繼續幫學生量體溫，如果發現超過37.5度，就會通知家長，讓小孩就醫並在家休養一星期，最後嚴重聲明「以後如發現家長（隱瞞病情，補習班將予以退學）。」

▲另一個恐龍家長讓A流小孩去補習班上課。（圖／翻攝自爆怨公社）

公告讓原PO很無奈，忍不住在文中直批恐龍家長，明明知道小孩A型流感，卻還是這麼自私，不讓小朋友好好在家休息，還硬要送到安親班上課傳染給其他小孩，「請他不要送來還跑來班上找老師『溝通』……這下好了，班主任火大全部停課，大家都不用上了……」

看到貼文後，其他網友也紛紛留言，「支持退學，沒水準的家長，生病就好好在家，幹嘛要拖累別人」、「隱瞞病情送來的家長真的是很誇張」、「知道孩子流感、腸病毒，卻還把孩子放出來的家長心態是什麼？不明白群聚感染的可怕嗎」、「這種家長太自私，但覺得補習班處理態度很好。」

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