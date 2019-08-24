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農曆7月停車一半…神遇「OO躺在地上」　1.6萬人笑慘：X這機率太強！

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▲▼女網友買點心停車時，意外「認親」笑翻網友。（圖／翻攝爆廢公社）

▲女網友買點心停車時，意外「認親」笑翻網友。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

網搜小組／董美琪報導

一名女網友日前po文表示，自己跟男友騎車要去買章魚小丸子吃，沒想到停車時，男友卻看到地上有大頭照，驚呼「欸有人的照片欸」，女網友仔細一看更吃驚，1.6萬多位網友看了全笑倒「這機率太強！」

女網友在「爆廢公社」寫道，「很開心要去買點心吃，停好車時男朋友發現，停車格前面有照片……。」只見照片中，機車龍頭前的地上，散落幾張大頭照。

請繼續往下閱讀...

男朋友：欸有人的照片欸

我：靠北我弟欸

▲▼女網友買點心停車時，意外「認親」笑翻網友。（圖／翻攝爆廢公社）

網友看完忍不住一秒噴笑，「笑死，太有緣了」、「弟，你怎麼在這」、「這也是一種巧遇的方式」、「比較想知道弟弟的反應」、「弟弟在那有點冷，快把他扶起來」、「太巧了吧，在路上撿到弟弟的機率到底有多高啊？！」。

還有人笑說，「為什麼可以用照片佔車位沒人跟我說」、「裝進紅包袋繼續扔著」、「哈哈哈哈哈，弟弟終於可以回家了」、「比被雷打到的機率還要低」、「七月份可以亂撿嗎？」、「你的弟弟掉了」。

貼文引起廣大迴響，也讓原PO出面回應，「我弟說……他錢包掉在地上，他可能也去買小丸子吃」、「我弟躺在水裡很濕，照片已經撿起來帶回家了」，她笑說，可能上輩子相欠債，這輩子做姊弟，「我還跟我男朋友說，幸好我們看到，如果別人撿到就可能拿去作法了。」

▲▼女網友買點心停車時，意外「認親」笑翻網友。（圖／翻攝爆廢公社）

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關鍵字：停車格,停車,大頭照

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