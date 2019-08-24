韓國瑜這次為颱風「不跑選舉」 蘇貞昌：首長堅守崗位都給予鼓勵

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼國民黨總統候選人的高雄市長韓國瑜這次終於為了颱風取消競選行程。行政院長蘇昌24日一早視察中央災害應變中心，對於韓國瑜這次取消競選行程，他肯定，「首長堅守崗位都給予鼓勵」。

輕度颱風白鹿逼近，韓國瑜23日表示，值此防颱關鍵時刻，高市府將防災防颱列為第一要務，他會留在高雄做好防颱準備，原定25日赴台中的國政行程將取消。

韓國瑜競選辦公室表示，「因應白鹿颱風來襲，韓市長原訂台中行程取消，韓市長將留守高雄。韓市長幾度強調：很擔心颱風直撲台灣，目前將防災、防颱列為第一要務，優先保障高雄市民生命財產。韓市長也都會留在高雄市做好防颱準備」。

蘇貞昌這次視察應變中心，特別「隨堂考」各縣市首長。蘇貞昌表示，很謝謝颱風來襲，所有中央、地方同仁大家都在崗位上齊心努力，「我也藉著視訊，一方面測試中央、地方的連線，利用新科技，是不是都暢行無阻、有效率，另外一方面，也藉著視訊聯繫，給所有地方相關的首長加油，也藉由跟首長通話，請他轉達中央對地方的關心，並鼓勵所有的同仁，也請救災、防災的同仁要小心安全。」

對韓國瑜的表現，蘇貞昌說，「首長能夠堅守崗位，我們都給予鼓勵，也因為首長的努力及堅守崗位，就能帶動所有的團隊，大家齊心合力。」

提及韓國瑜終於留守崗位不跑選舉，蘇貞昌評論，「我一直都是一個原則，鼓勵首長專心，尤其在災害來臨時，務必要跟所有的相關團隊同仁一起堅守崗位，這樣才是人民的期待。」

不過，對於澎湖縣長電話接不通，蘇貞昌檢討指出，「剛剛和澎湖聯繫的時候，沒有聯繫上，我已經要求中央災害應變中心，建立往後對於相關首長決定地方災害應變中心開設的層級，以及聯繫應該更有效率，也要這樣要求地方首長。」