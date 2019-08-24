財產11年增加2245萬　蘇貞昌談理財：我守本分也不會買股票

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

監察院23日公布最新一期廉政專刊，其中行政院長蘇貞昌與其妻詹秀齡共有存款3172萬4659元、土地5筆、建物1筆、汽車1輛，內容顯示，其財產11年增加2245萬。對此，蘇貞昌24日受訪時表示，自己不會理財，就是守本分做一個小國民。

蘇貞昌前次揭露財產資料是2008年代表民進黨參選副總統時，前次以公職人員身分申報則是2006年擔任行政院長期間。2008年蘇貞昌共申報土地6筆、建物2筆、存款727萬餘元；2006年則申報土地6筆、建物2筆，存款1496萬餘元，從2008年至2019年，蘇貞昌存款大幅增加了2445萬餘元。

財產11年增加2245萬，蘇貞昌24日被問及理財方法時回應，「我最不會理財，我也不會買股票，我就認真的，守本分的做一個小國民，現在做院長，我也是認真的工作服務大家。」

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