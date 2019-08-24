護國神山擋不了多久！白鹿午後翻過山　「南部風雨就來了」

▲「天氣即時預報」整理白鹿颱風影響時程。（圖／翻攝自天氣即時預報粉絲專頁）

記者黃凱翊／綜合報導

輕颱「白鹿」正以每小時26公里速度緊逼台灣，暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，24日是對台灣影響最劇烈的一天。除了東半部的風雨越來越大外，臉書專頁「天氣即時預報」也提醒南部民眾，等到颱風一過中央山脈，「風雨就來了」。

「天氣即時預報」粉專整理全台各地24日的天氣狀況，並製圖整理出各地的風雨時程，貼文中提到，東半部將會受到白鹿颱風登陸的直接衝擊，上午靠近颱風的「台東、南屏東、南花蓮」感受會很明顯，中午過後「風雨將達到最大」，南部風雨也會在下午一點過後快速增強。

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▲白鹿颱風已在台東出現強勁的風雨。（圖／東森新聞提供）

粉專也提醒，南部民眾目前對於颱風尚且無感，是因為中央山脈還擋著，「但檔不了多久，颱風一過山風雨就來了」，即使颱風並非很強，速度飛快，但由於是直接侵襲台灣，民眾仍須多加留意。

相較於東半部和南部，該粉專也整理出此次颱風「最無感的區域」，包含竹苗中彰、西南投、馬祖等地，各地天氣頂多下點雨，對颱風的感受不大。



氣象局技正黃椿喜則表示，白鹿暴風圈7時已經接觸到恆春半島，西半部風雨要到中午過後才會增強，下午到傍晚才會逐漸離開台灣陸地。氣象局表示，今天(24日)一整天是白鹿颱風影響台灣最明顯的時間，花蓮和台東山區發出超大豪雨特報，總雨量預估落在600到700毫米，花蓮平地和屏東山區大豪雨等級，台中、南投、嘉義、高雄、宜蘭列在豪雨特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市和澎湖則列為大雨特報。

▼白鹿颱風氣象局技正黃椿喜說明。（圖／記者黃國霖攝）