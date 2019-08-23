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嗆韓國瑜「平日市長六日選總統」不切實際　鄭文燦：韓粉難擴張

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▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

桃園市長鄭文燦23日接受廣播節目主持人汪潔民、簡余晏專訪。提及身兼國民黨總統候選人的高雄市長韓國瑜，鄭文燦批評，對方想要平日當市長、六日選總統的想法根本就不切實際。他評論，從韓國瑜宣布參選總統以來民調趨勢持續走下坡，顯示韓粉難以擴張。

鄭文燦表示，總統民調要看趨勢，韓國瑜的民調從宣布參選總統那刻開始緩慢下降，最大問題就是很難說明當市長可以同時兼顧選總統。提到之前的「公文風波」，鄭文燦以自己的經驗來說，對比自稱一天批十件公文的韓國瑜，自己一個月可以批到一千件。

鄭文燦說，連跟韓國瑜同黨的新北市長侯友宜都知道市政困難。他回憶當初有人要他接民進黨代理主席，但自己評估每天光是審預算就沒時間開黨的會議了，因此婉拒邀請，「不是說我不願承擔責任，是市長真的很難兼顧」。他指出，以韓國瑜的表現觀察下來，雖然韓粉真的很熱情，但終究不是全部的選民，韓粉已經很難擴張了。

鄭文燦評論，一到五要當市長、六日去選總統，或是稱當上總統後要在高雄辦公都是不切實際的，因為選總統也應該要很認真。至於日前被韓粉批颱風來人在日本出訪，鄭文燦回應，颱風走了就不用再有這麼多口水，市民都知道，這麼多首長裡面，自己一定是屬於站在第一線的首長。

此外，鄭文燦也提到桃園立委選情。針對立委候選人陳學聖，鄭文燦說明，當初陳在高雄拚選舉輸掉，是前新北市長朱立倫把他拉回桃園當文化局長，朱立倫對陳學聖而言有知遇之恩，「他（陳學聖）背叛朱立倫不應該，國民黨初選他挺韓反朱，朱立倫就算輸他也應該要支持，這是做人的道理。」

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