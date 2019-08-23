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韓國瑜9月1日彰化造勢　網友：白鹿，怎麼不晚一周到阿？

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▲韓國瑜將在9月1日到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲韓國瑜將在9月1日到彰化，確定行程公布。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

第11號颱風「白鹿」逼近台灣，預估將會為中南部帶來豪大雨勢，各縣市已經進入戒備，而韓國瑜原定25日將到台中參拜宮廟行程，上午確定取消，而韓即將在9月1日整天拜訪彰化與地方人士座談，有網友就kuso說，「為何白鹿不要延一個禮拜再來？」這樣就能將韓國瑜，困在高雄了，讓大家看得歪樓了。

▲韓國瑜將於9月1日到彰化。（圖／ETtoday資料照）

國民黨提名總統參選人韓國瑜9月1日彰化縣拜會行程已經敲定了，這也是韓國瑜選上高雄市長後，首次造訪彰化，行程安排停留彰化縣1整天，南、北彰走透透，據黨部透露，午餐將由議長謝典林安排在議會用膳，而晚餐則由大家長王惠美包辦。

▲韓國瑜將於9月1日到彰化。（圖／ETtoday資料照）

韓國瑜去年11月到溪州今年2月到鹿港幫立委柯呈枋站台造勢，皆造成一股韓潮，人潮洶湧，有網友看到9月1日的參訪彰化行程，喊說「周末哪裡都不用去了，彰化鐵定塞」、「拜託，可不可以叫颱風把韓困住」、「這下子要累死警察了」。

▲韓國瑜將於9月1日到彰化。（圖／ETtoday資料照）

韓國瑜到彰化首站，由立委排定參訪8個行程，上午10點先到鹿港天后宮，預計停留40分鐘，11點到伸港福安宮，13點45分到花壇鄉虎山巖，14點45分員林市福寧宮，15點40分到社頭鄉清水岩寺，16點40分到溪州鄉后天宮，17點35分到二林鎮仁和宮，18點35分到溪湖鎮福安宮，19點05分結束彰化行程。每站停留的時間30分鐘，卻獨漏黨政大老必到訪的鹿港玻璃媽祖廟，也讓外界堆滿質疑的問號。

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關鍵字：韓國瑜,白鹿,颱風,天后宮

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