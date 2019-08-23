63平方公尺最大看板挺韓　莊子富+顏寬恒合組「海豚連線」

▲▼莊子富掛上全台中最大看板，駁斥換韓傳聞。（圖／莊子富提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市有8個立委選區，國民黨在第七選區（大里、太平）徵召新人莊子富，挑戰現任綠委何欣純，國民黨認為莊子富長期在媒體工作，了解基層對時局不滿的心聲，加上又是韓國瑜的子弟兵，以及和隔壁選區顏寬恒組成海豚（屯）連線，很有一搏的機會，而莊子富也掛上全台中最大塊與韓合照的看板，駁斥換韓傳聞。

莊子富表示，近日內換韓傳聞不斷，讓不少基層韓粉感到不平和心疼，因此他在大里區德芳南路、爽文路口掛上一塊63平方公尺（8.4*7.6）、與韓合照的超大型看板，這塊應該是全台中最大塊，看板愈大，代表挺韓決心愈大，莊說，其實很早就想掛兩人合體的看板，只是新人初出茅廬，資源有限，能掛的數量版面不多，目前大多數看板都是韓粉免費提供。

莊子富認為民進黨總是見縫插針，每天都有黑韓新聞和事件，已經形成不黑韓好像跟不上流行，讓基層的民眾義憤填膺，認為執政黨施政不力，打壓抹黑選舉手段真的是一流，他說，自己是新人，各項資源不如現任對手豐富，但相信自己最強大的競選團隊就是支持中華民國和韓國瑜的每一位鄉親。

莊子富說，隔壁霧峰區是立委顏寬恒選區，顏選區還遠及龍井、沙鹿等海線地區，與他的屯區選區剛好組成海豚（屯）連線，兩人聯手更能為地方帶來更大更周到的服務，也期盼得到鄉親支持。