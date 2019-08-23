高雄觀光局長潘恒旭財產申報曝光：存款僅247萬、保單兩筆

▲高雄市觀光局長潘恒旭 。（圖／記者洪靖宜攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院23日公布最新一期廉政專刊，其中高雄市觀光局長潘恒旭的存款247萬5650元，另有保單2筆，其他包括土地、建物、汽車、事業投資、有價證券及事業投資皆沒有任何資料，也未見先前引發爭議的「旭創意有限公司」相關申報。

監察院23日出刊第152期廉政專刊，根據申報內容，潘恒旭僅有存款247萬5650元與保單2筆，其他包括土地、建物、汽車、事業投資、有價證券及事業投資欄位皆為空白，更不見先前引發爭議的「旭創意有限公司」。

申報內容顯示，潘恒旭在國泰世華商業銀行敦南分行以活期儲蓄存款方式存了100萬3785元，以電子存單定期存款方式存了100萬元；另外還有在台灣土地銀行文山分行存了5萬6602元，高雄銀行市府分行存了39萬5263元，以及2萬元。

關於保單部分，潘恒旭在國泰人壽保了2筆保險，分別是富貴保本三福終身險，以及鐘愛一生313終身險。

監察院先前公布政治獻金資料，發現高雄市長韓國瑜去年競選期間，支出項目中有44萬元是酒，觀光局長潘恒旭擔任總經理的「旭創意有限公司」也拿到2000萬元，引發外界熱議。

潘恒旭當時回應強調，這間旭創意公司2002年就成立，曾接過馬英九的競選廣告、操盤吳敦義競選黨主席的空戰，還有兆豐銀行、日月潭雲品酒店和中保無限+等知名案子，「儘管資本額只有50萬，不表示不能做大生意，糾結在這件事是沒有數學概念跟商業常識的」。

▼潘恒旭財產申報。（圖／翻攝監察院第152期「廉政專刊」）