川普批准對台軍售　陳其邁：證明台灣在美國亞太戰略中關鍵角色

記者蔣婕妤／台北報導

川普政府21日已告知我國，美國國務院在美東時間8月20日正式通知國會，將軍售台灣F-16V（BLK 70）型戰機。對此，行政院副院長陳其邁21日晚間發文，強調此軍售案證明台灣在美國亞太戰略中關鍵角色。

陳其邁表示，總統蔡英文就任以來，台美關係持續深化，美國國會接連通過台灣旅行法、台灣保證法、亞洲再保證倡議法、國防授權法等四大法案，在外交上讓台美關係更緊密。

陳其邁提到，在國防上，過去台灣多次向美國提出採購F-16C/D型戰機的意願，但都未獲得美方同意。但這次由於台美關係的大幅提升，美國國務院終於在今日正式宣布，將出售我66架F-16V戰機、75具奇異公司（General Electric）F110發動機和其他相關裝備給台灣。

陳其邁說，再加上空軍現有142架F-16A/B戰機將透過「鳳展專案」全數升級為F-16V，不僅提升我防空武力，也證明台灣在美國亞太戰略中的關鍵角色，「這一次軍售案的主角F-16V戰機，是我國首次出資參與研發計畫，只要每賣出一台F-16V戰機，或是由舊型的F-16升級成F-16V，台灣都可獲得研發回饋金。」

陳其邁強調，中國大陸逐年成長的軍事預算（2019年為5.47兆新台幣，比2018年成長7.5%）、習近平在年初「告台灣同胞書」談話不放棄武力犯台，甚至在蔡英文今年七月出訪時以軍演恫嚇台灣，「我們唯有堅定防衛決心、提升自我防衛能量，才能夠守護台灣的國家主權及自由民主，不會變成下一個香港。」