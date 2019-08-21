蔡英文會北市議員討論戰略　阮昭雄：加強中高齡選民溝通

▲ 阮昭雄 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰逼近，總統蔡英文21日與台北市民進黨團進行下午茶會議，議員在會中提出基層的想法，包括婦幼、經濟等政策，談到宣傳方面，則是認為應該多元化宣傳，加強與中高齡支持者的溝通，政策要讓民眾更有感。

蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄指出，這次議會黨團全員到齊，大家知無不言、言無不盡，士氣非常高昂，都希望幫總統加油，過程中談到政策、選舉策略等等，談了非常多，原訂談一個半小時，後來談了兩個小時，氣氛非常熱絡，包括婦幼、經濟等政策，都提出基層的想法，總統也了解到如何具體落實、如何讓民眾更有感。

阮昭雄強調，這次特別談到宣傳面，能不能多元化，雖然年輕族群包括社群網路宣傳愈來愈多元，但是也不要忘記傳統支持者慣用的媒體管道，包括電台、團體口語方式，如何多元化宣傳也是重點。

阮昭雄說，過去以來比較中高齡的朋友對民進黨有期待，如何更落實跟他們之間的溝通很重要，因為目前蔡英文在年輕族群領先對手，但是對手在中高齡呈現一定程度的優勢，因此要去加強。

▲張茂楠、阮昭雄。（圖／記者楊亞璇攝）

黨團總召張茂楠說，蔡英文提到，2020選舉是非常重要歷史定位的選舉，民進黨要固守30%的票源，包括對年輕中老族群選票，都要用心去經營，由於大家認為政黨票比總統選舉民調低，政黨票比較弱勢，鼓勵大家對民進黨政策宣傳，落實到讓人民有感，而大陸限縮自由行到台灣，政府擴大秋冬補助，也是因應干預台灣選舉的奧步，台灣也做好準備，審慎樂觀但是一定要加強選戰的策略。