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索羅門前總理等15政要支持深化邦誼　外交部誠摯感謝

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▲外交部發言人歐江安。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因中國大陸向我邦交國索羅門群島（Solomon Islands）招手，一度傳出台索邦交生變。不過，近日包含索羅門群島前總理何瑞朗等15位政要發表聲明支持深化台索邦誼，外交部對此表示誠摯感謝。

索羅門群島前總理丶現任國家計畫及發展協調部長(Minister of National Planning and Development Coordination)何瑞朗(Rick Hou)21日結合索國「民主進步執政聯盟」(Democratic Coalition Government for Advancement, DCGA)共計15位內閣成員及國會議員，公開發表聯合聲明，對索國政府公開檢討台索外交關係的現況表達關切，並重申支持深化台索關係。外交部對此表示，我國政府對何瑞朗等15位部長有力支持鞏固台索邦誼，表達歡迎與誠摯感謝。

外交部發言人歐江安表示，外交部長吳釗燮16日在吐瓦魯與索國總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)舉行雙邊會談，就未來如何進一步提升雙邊合作交換意見，雙方另簽署台索互免簽證協定。何瑞朗等政要的聲明，是台索兩國關係正向發展的另一具體表徵。我國政府未來將繼續秉持一貫態度，加強落實與索國政府各項合作，也籲請索國各界與我國共同攜手，進一步深化台索友好的邦誼。

何瑞朗等在聲明中讚揚，台灣是索國真正的朋友，即便是在索國族裔衝突的高峰期，仍對索國不離不棄，肯定台灣自兩國建交以來，一直在各項領域提供索國忠實又可靠的協助。

何瑞朗等人在聲明中提及，台索建交至今已36年，因此適時檢視並促進雙邊合作確有其必要。但何前總理等人相信，索國「民主進步執政聯盟」(DCGA)政府檢視與台灣的外交關係，應僅是檢視與所有盟邦關係的一環，而非僅針對台灣。因此，他們也促請索國政府審慎處理檢討事宜，避免損及與台灣友好的雙邊情誼。

何瑞朗等人另強調，相關檢視作為的目的，並非在改變台索關係。目前索國主張外交轉向者僅佔少數，且非基於索國國家利益的考量。何瑞朗等人也明確表達，決不會支持任何與中華人民共和國建交的決定。

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