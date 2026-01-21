東電「柏崎刈羽核電廠」今晚重啟！　311福島核災後首例

▲日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠預計21日晚間7時重啟運轉。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠確定重啟！東京電力公司21日下午正式向原子能管制委員會取得核反應爐啟動許可文件，預計21日晚間7時啟動柏崎刈羽核電廠6號機組。而這也是2011年福島第一核電廠核災事故後，東京電力公司旗下第一組重新啟動運轉的核電機組。

根據《日本放送協會》報導，東京電力公司21日取得核反應爐啟動許可，預計同日晚間7時左右將重新啟動位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組。然而這次重啟作業可說一波三折。

東電原定20日就要讓6號機組恢復運轉，卻在17日進行控制棒（Control rod）裝置測試時，意外發現警報系統無法正常作動的異常狀況，被迫緊急喊停。經過徹底檢查後發現，205根控制棒當中竟有高達88根的警報設定存在錯誤，東電隨即展開修正作業，並在21日凌晨1時前完成所有確認程序。

更令外界訝異的是，這批控制棒的警報設定錯誤問題，竟然從1996年機組開始運轉時就已存在。東電在修正所有設定並完成重啟前的各項測試後，向原子能管制廳提出說明，終於在21日下午2時獲得「試驗使用承認書」，取得正式啟動核反應爐的許可。

按照規劃，東電將在21日晚間7時左右執行控制棒抽出作業，讓核反應爐正式啟動並開始運轉。柏崎刈羽核電廠6號機組若順利重啟，將成為福島核災後東電首座恢復運轉的核電機組，格外受到各界矚目。

新潟縣知事花角英世21日在例行記者會上強調，「最重要的就是安全第一，希望能夠慎重推進作業」。針對控制棒警報設定從運轉初期就出錯的問題，花角表示，「雖然還沒聽到詳細原因說明，但我認為這是相隔十多年再次啟動時才重新發現的狀況」。

為了加強監控，新潟縣已經在柏崎刈羽核電廠周邊增設多處輻射劑量監測站。花角也承諾，「會透過各種方式進行檢查，讓縣民能夠安心」，展現出強化監督體制的決心。