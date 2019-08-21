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質疑「蔡英文被政治偵防為何沒提告」　王淺秋5小時內又改口了

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▲▼ 0821_王淺秋說監控 。（圖／記者洪正達攝）

▲王淺秋21日親上火線澄清「蔡沒提告說」。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

針對韓國瑜座車及私家車疑遭置放追蹤器案，高雄市新聞局21日中午12時34分發出聲明，指蔡英文2011年在野時，抨擊當時的馬政府進行「政治偵防」，質疑蔡當時為何沒提告？不過立即被律師黃帝穎打臉，表示自己就是當年提告的委任律師，新問局長王淺秋則在5小時內改口，親自說明是指「非蔡本人提告」。

韓國瑜自爆自己的座車「可能」遭裝置追蹤器，但又隨即表示「不會提告」。不過總統府認為，雖然是告訴乃論罪，但仍建議應該馬上提告，因為事涉證據保全問題，若日程延宕，證據恐有流失造假的疑慮。

民進黨發言人黃帝穎。（圖／民進黨提供）

▲黃帝穎表示，自己當年就是前往提告的委任律師。（圖／民進黨提供）

高雄市新聞局21日中午12時34分發出聲明表示，蔡英文既然也曾經身在被政治偵防的疑慮中，如今掌握國家機器更應該率先作表率，捫心自問是否要求相關單位對韓市長作監控，並應主動宣示下令不讓國安情治單位介入選舉情搜監控相關人，而不是說一套做一套，逼著韓市長自己去作無謂提告。

但新聞局的聲明馬上被打臉，當時協助蔡英文告發的律師黃帝穎就跳出來，強調「調查局流出一個公文，這案子是專案對總統蔡英文做情蒐」，這案後來雖然不了了之，但是是有基礎的證據在，他認為高雄市府發的聲明，只是凸顯韓國瑜毫無法學素養。

高雄市新聞局長王淺秋則在聲明後的5小時內，親自出面召開記者會，針對質疑蔡英文當時為何沒提告？改口表示是指「非蔡本人提告」。

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關鍵字：蔡英文,韓國瑜,跟蹤器,人身安全,顧忌

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