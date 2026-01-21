　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吃硼砂減肥！　少女誤信YouTube影片「上吐下瀉」痛苦身亡

▲減肥,容貌焦慮,外表焦慮。（示意圖／CFP）

▲印度一名少女誤信硼砂能減肥，服用後不幸身亡。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

印度一名19歲女大生在YouTube看見減肥影片後，前往草藥店購買偏方服用，未料隔日開始劇烈嘔吐、腹瀉，送醫急救仍不治身亡。原來，她誤信為「瘦身神藥」的產品，竟是具有劇毒的硼砂。

熱衷減肥偏方　誤信硼砂能消脂

泰米爾納德邦（Tamil Nadu）警方調查，受害者卡萊亞拉西（Kalaiyarasi）就讀當地一間知名私立女子學院一年級，因身材微胖，平時就熱衷尋找各種減重偏方。她上周在YouTube看見一部影片宣稱「硼砂能夠消脂瘦身」，16日前往當地傳統藥草行購買相關產品。

服用立即不適　症狀持續加劇

卡萊亞拉西17日依照影片指示服用硼砂後，很快開始嘔吐和腹瀉，被母親緊急送往私人診所治療後返家，但當晚症狀再度發作，甚至出現劇烈腹痛及血便等狀況，忍不住抱著父親痛哭。

當日深夜11時許，卡萊亞拉西的嘔吐和腹瀉症狀急劇惡化，在鄰居協助下被送往拉賈吉政府醫院（Government Rajaji Hospital），但在途中就宣告不治。

硼砂有劇毒　誤食恐死亡

警方表示，卡萊亞拉西的遺體已進行解剖並交還家屬，他們也已立案詳細調查。

硼砂是一種化學物質，亦稱為硼酸鈉或四硼酸鈉，常用於清潔劑、消毒劑和殺蟲劑中，若誤食可能造成噁心、嘔吐、腹瀉、胃部刺激、腎臟損傷等健康問題，在極端情況下甚至可能中毒死亡。

01/19 全台詐欺最新數據

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

