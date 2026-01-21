快訊／高雄男垂釣跌落滯洪池摔斷腿　消防架繩索救援

▲鼓山區今日下午發生一起民眾跌落滯洪池意外事件，消防人員架設繩索進行救援，初步檢傷，吳男左小腿骨折，無生命危險。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區今日下午發生一起民眾跌落滯洪池意外事件。消防局於13時20分接獲報案，指鼓山三路附近有民眾需要協助，警消到場後在滯洪池內發現一名43歲的吳姓男子。吳男表示，與弟弟一同前來滯洪池垂釣，卻不慎滑倒摔落至滯洪池內，動彈不得。消防人員架設繩索進行救援，初步檢傷，吳男左小腿骨折，無生命危險，由救護人員送往醫院治療。