不計較高嘉瑜曾「反姚挺柯」 羅文嘉：相信她這次會睜大眼睛

▲高嘉瑜、許淑華代表民進黨選北市立委。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨21日中執會通過北市第四選區（內湖南港）徵召「港湖女神」高嘉瑜，對戰國民黨的李彥秀。高嘉瑜因「友柯」身分爭議不少，中執會中一度傳出被否決徵召，不過最終還是被黨提名，讓她一度淚灑提名記者會現場。民進黨秘書長羅文嘉表示，不會計較高嘉瑜曾經「反姚挺柯」，相信她這次會睜大眼睛。

民進黨21日召開第十八屆第十六次中執會，會中通過第10屆區域立法委員徵召人選案，台北市第4選區徵召高嘉瑜、台北市第7選區徵召許淑華、苗栗縣第1選區徵召羅貴星、南投縣第2選區徵召陳癸佑、花蓮縣選區徵召蕭美琴。另中執會通過臨時動議，授權主席卓榮泰視徵召進度需求，決定是否於8月28日加開中執會。

高嘉瑜因為在2018年九合一選戰時不挺自家台北市長候選人姚文智，反而力挺柯文哲，「反姚挺柯」舉動讓黨內有不少不滿聲浪。據了解，21日中執會中包含林耀文等中執委有雜音，不滿提名高嘉瑜參選立委，最後高嘉瑜同意會遵守黨的規範，才成功通過提名。

高嘉瑜致詞時一度激動落淚，「我在民進黨裡面沒有派系，我知道我在黨內人緣不是很好，又有滿多爭議，民進黨不計前嫌、不計毀譽，給年輕人機會，代表民進黨是多元民主可以接納不同聲音的政黨，我真的很感謝民進黨給我這樣的機會，感謝黨內的包容、前輩的禮讓，讓我有機會可以參選。」

面對媒體提問，高嘉瑜「友柯」身分是否會造成影響，尤其是政黨票部分到底要挺柯文哲的台灣民眾黨還是民進黨。羅文嘉對此回應，2018年台北市選戰中，很多人可能覺得高嘉瑜輔選不夠盡力，但那些事情是發生在去年年尾，經過今年一整年，毫無疑問相信這一次她會睜大眼睛，做出正確的選擇，民進黨才是最能守衛台灣主權的政黨。

羅文嘉強調，高嘉瑜是民進黨提名的立委候選人，毫無疑問的會支持民進黨提名的總統候選人蔡英文，政黨票也會全力支持民進黨，這是她的責任也是義務，卓榮泰也已經親自跟所有候選人溝通說明。高嘉瑜在一旁持續眼眶泛紅，頻頻點頭回應。