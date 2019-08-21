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快訊／不甩時代力量！民進黨北市徵召高嘉瑜、許淑華　男神吳怡農再暫緩

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▲高嘉瑜、吳怡農。（合成圖／翻攝自臉書）

▲高嘉瑜、吳怡農。（合成圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨區域立委針對艱困選區布局，21日中執會通過徵召名單北市部分包含第四選區（內湖南港）由「港湖女神」高嘉瑜對戰國民黨的李彥秀；第七選區（信義松山）由本來因時代力量暫緩提名的許淑華確定出征，對決國民黨的費鴻泰。至於原定提名的「男神」吳怡農再暫緩。黨主席卓榮泰下午也將與北市4位被提名人一起現身說明布局。

民進黨日前舉行中常會中，通過21日將召開中執會。民進黨發言人李晏榕透露，21日中執會將處理大部分的艱困選區，預計兩次內要解決全部艱困選區。

民進黨針對台北市8個選區，已經確定名單的包含第一選區（北投士林）由吳思瑤繼續出戰；第二選區（大同士林）由立委補選勝選的何志偉出征；另外第五選區（中正萬華）已確定不提名，禮讓剛退出時代力量的無黨籍現任立委林昶佐繼續出戰。

21日中執會通過北市徵召名單包含第四選區（內湖南港）由「港湖女神」高嘉瑜對戰國民黨的李彥秀；第七選區（信義松山）由本來因時代力量暫緩提名的許淑華確定出征，對決國民黨的費鴻泰，也代表與時代力量的合作確定破局。

另外，北市「學霸三區」包含第三選舉區（中山松山）、第六選舉區（大安區）、第八選舉區（文山中正）將再暫緩。據了解，大安區原定徵召前行政院永續發展委員會委員陳治維，但因提早曝光，陳因家庭因素退出，最新布陣改為吳怡農出征中山松山、謝佩芬出戰大安、王閔生拚文山中正區。不過，最終因黨內在提名新人還是議員上喬不攏，最後決定暫不處理該三選區。

21日通過的徵召名單總共五區，除了北市兩區外，另外包含苗栗縣第1選區徵召議員羅貴星、南投縣第2選區徵召水里鄉長陳癸佑、花蓮縣徵召現任立委蕭美琴。

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關鍵字：艱困選區,高嘉瑜,許淑華,吳怡農,吳思瑤,何志偉,林昶佐

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