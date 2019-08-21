　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「回應鄉親焦慮」　蕭美琴接受花蓮縣區域立委徵召

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

立法委員蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

民進黨2020選舉力拚立委席次過半，在區域立委的部分21日也通過中執會提名7選區，另外在花蓮縣選區的部分，欲徵召現任立委蕭美琴。而蕭美琴也宣布，她接受這個徵召，以立委的身分繼續服務並回應鄉親。外界也傳出，花蓮前縣長傅崐萁可能會投入立委選戰，她說，決定參選跟對手是誰沒有太大關係。

蕭美琴21日在服務處召開記者會並同步臉書直播，她宣布，接受民進黨徵召，繼續參選花蓮縣區域立委。而蕭美琴也說明她選擇繼續參選的原因，包括建設有延續性、且這段期間有許多鄉親表達強烈焦慮，期待蕭美琴繼續服務，因此這個決定也是回應鄉親要求。

「只要是對的事情、只要地方政府需要我發聲就全力以赴」蕭美琴直言，她秉持著這個信念持續為花蓮服務，而上述所說也同是她繼續參選的原因。對於參選決定猶豫不決，她坦言，這是非常困難的抉擇，因著對台灣現在的政治環境「以民粹口號的語言至上」，甚至是刻意操弄對立來達到政治目的是極度厭惡。

蕭美琴提及，她從事政治工作十幾年的時間，也願意讓新的人投入，所以當初沒有第一時間去登記尋求連任。她也曾向民進黨主席卓榮泰表達，民進黨有責任培養新人，不應該在各地依賴特定的個人。

對於傅崐萁可能加入立委選舉的傳言，蕭美琴認為，這是假設性的問題，而傅崐萁在花蓮實力非常強，但她決定參選跟對手是誰沒有太大關係。不過她也表示，若傅崐萁要參選，對她來講將會是一場非常艱辛的選戰，「這麼艱辛的工作不能交給別人， 也不忍別人承擔」。

ET快訊
午後豪雨狂炸雙北3hr！三重水淹半輪胎高..騎士像騎「水上摩
謝忻哭認「私下有跟Grace懺悔」　顫抖鞠躬4次還原道歉阿翔
謝忻神隱2個月首露面！一開口哽咽「我要向Grace道歉」：我
直播／謝忻消失70天首現身！崩潰暴瘦9kg懺悔認錯

關鍵字：民進黨,2020總統大選,立委,區域立委,蕭美琴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

索羅門前總理等15政要支持深化邦誼　外交部誠摯感謝

韓國瑜才說完「兩條件重啟核四」　侯友宜：核四是假議題

陳雨凡頻開砲　黃國昌冷回應：希望她可以爭取更多選票

傳捷運中山站積水　台北捷運：不影響列車運行

「回應鄉親焦慮」　蕭美琴接受花蓮縣區域立委徵召

台灣人是不是中國人？　柯文哲：如果指的是中華人民共和國一定「game over」

快訊／不甩時代力量！民進黨北市徵召高嘉瑜、許淑華　男神吳怡農再暫緩

徐永明接任時力黨魁　與他黨合作持開放態度

黃國昌下一步…推藍綠國會不過半　組勢力對抗「惡魔黨」

發包宣傳「連署APP系統」？　郭台銘辦公室澄清

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

索羅門前總理等15政要支持深化邦誼　外交部誠摯感謝

韓國瑜才說完「兩條件重啟核四」　侯友宜：核四是假議題

陳雨凡頻開砲　黃國昌冷回應：希望她可以爭取更多選票

傳捷運中山站積水　台北捷運：不影響列車運行

「回應鄉親焦慮」　蕭美琴接受花蓮縣區域立委徵召

台灣人是不是中國人？　柯文哲：如果指的是中華人民共和國一定「game over」

快訊／不甩時代力量！民進黨北市徵召高嘉瑜、許淑華　男神吳怡農再暫緩

徐永明接任時力黨魁　與他黨合作持開放態度

黃國昌下一步…推藍綠國會不過半　組勢力對抗「惡魔黨」

發包宣傳「連署APP系統」？　郭台銘辦公室澄清

亞洲青年武術錦標賽　趙唐瑄、李宇培摘金

拾荒老翁推車...大黃狗「肥臀左右晃」跟緊緊！網鼻酸：這就是愛

南韓猛K日本核食！周五起加強輻射檢驗　東奧擬自設餐廳

義總理請辭…批極右派「不負責任」　總統急召政黨協商挽救瓦解政府

索羅門前總理等15政要支持深化邦誼　外交部誠摯感謝

這一定是幻覺！路平的高雄鳳山林森路出現天坑　吞噬貨車後輪

46KG肥臀壓大腿！巨嬰汪起床找82歲嬤討抱　網驚：骨頭還好嗎

南韓爆紅「全雞帽」超獵奇！雞腿肥美還會舞動　看了超想咬一口

美國務院批准售台66架F-16V　陸外交部：將制裁參與售台武器的美國公司

法籍鐵馬遊客單車旅遊體力透支　恆警暖心護送圓環臺夢

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

數位身分證有國旗　40億增8功..

盧秀燕25年前美照曝！相片竟藏..

韓國瑜找張忠謀？　張淑芬首回應

獨／內部民調曝光！郭台銘單挑蔡..

揭韓國瑜「選舉5關鍵伎倆」　徐..

韓爆被監控「車到保養廠就知」網..

「已不顧國民黨死活」　高嘉瑜稱..

館長酸韓國瑜！自爆「在家O時有..

國家機器拍的？高嘉瑜氣噗噗68..

台大醫分享韓國瑜26年前小故事

AIT背擋韓國瑜惹議　5張照片..

王世堅戰立委遭打槍　柯P：全台..

韓國瑜搭高鐵北上不再回應追蹤器..

韓國瑜自爆被裝監視器　他怒打臉

更多熱門

相關新聞

8年前蔡英文被28人偵防　當年調查局承認...韓拒查證

高雄市長韓國瑜宣稱自己被國家機器監控，自爆「可能」有被裝追蹤器，但總統府呼籲他提告，卻又選擇不提告，並扯出總統蔡英文在2011年時也曾有被政治偵防一事。不過，黨政人士攤開當時的狀況做比較，兩者是截然不同的。

韓市府謊稱蔡英文被偵監沒提告　黃帝穎：我去告的

民進黨布局北市　推學霸搶攻艱困選區

LIVE／韓國瑜美國商會演講

私菸案爆有「特勤小金庫」　府：配合特定政黨抹黑

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

最愛做家務星座男Top 3

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面