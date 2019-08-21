「回應鄉親焦慮」　蕭美琴接受花蓮縣區域立委徵召

▲蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

民進黨2020選舉力拚立委席次過半，在區域立委的部分21日也通過中執會提名7選區，另外在花蓮縣選區的部分，欲徵召現任立委蕭美琴。而蕭美琴也宣布，她接受這個徵召，以立委的身分繼續服務並回應鄉親。外界也傳出，花蓮前縣長傅崐萁可能會投入立委選戰，她說，決定參選跟對手是誰沒有太大關係。

蕭美琴21日在服務處召開記者會並同步臉書直播，她宣布，接受民進黨徵召，繼續參選花蓮縣區域立委。而蕭美琴也說明她選擇繼續參選的原因，包括建設有延續性、且這段期間有許多鄉親表達強烈焦慮，期待蕭美琴繼續服務，因此這個決定也是回應鄉親要求。

「只要是對的事情、只要地方政府需要我發聲就全力以赴」蕭美琴直言，她秉持著這個信念持續為花蓮服務，而上述所說也同是她繼續參選的原因。對於參選決定猶豫不決，她坦言，這是非常困難的抉擇，因著對台灣現在的政治環境「以民粹口號的語言至上」，甚至是刻意操弄對立來達到政治目的是極度厭惡。

蕭美琴提及，她從事政治工作十幾年的時間，也願意讓新的人投入，所以當初沒有第一時間去登記尋求連任。她也曾向民進黨主席卓榮泰表達，民進黨有責任培養新人，不應該在各地依賴特定的個人。

對於傅崐萁可能加入立委選舉的傳言，蕭美琴認為，這是假設性的問題，而傅崐萁在花蓮實力非常強，但她決定參選跟對手是誰沒有太大關係。不過她也表示，若傅崐萁要參選，對她來講將會是一場非常艱辛的選戰，「這麼艱辛的工作不能交給別人， 也不忍別人承擔」。