酒店違規還砸千萬裝潢　柯文哲：地址拿來我去消費

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府21日下午舉行公安督導會報，會中商業處報告北市飲酒店、小吃店裁罰情形，其中有兩家知名酒店業者因違反土管遭罰，柯文哲當場質疑，為何會有業者明知違規但仍要砸千萬投資裝潢？他是無辜老百姓不知道犯法、還是他們覺得「很穩」？哪一種？最後柯更裁示，要求把該酒店的地址送到市長室，「市長去看就好了，我跑去消費一下。」

商業處指出，凱冠名店（原富都名店）、晶都名店（原全盛名店）兩店，皆因未辦妥酒吧業許可即營業，經複查後仍經營酒吧業，且同時違反建築法，爰由建管處從重裁罰業者6萬元並限期3個月改善，前者期限為9月28日，後者期限為8月27日，商業處將進行複查並得以連續開罰。

聽完報告後，柯文哲直言有疑問，如果要開一個酒店，業者要投資3千萬去做不合法的東西，他怎麼敢？如果開一家老人茶室裡面簡單擺幾個桌子就算了，「花好幾千萬裝潢結果是非法的，我每次都很好奇他怎麼敢？除非他很有把握，不然他怎麼敢？」

另外，建管處補充，該兩家業者使用的區域並非酒吧、飲酒店業，已經違反土地使用分區管制，未來解套方就是變更營業態樣，可以透過縮減營業面積的方式，否則就依《建築法》連續開罰，後續還可加重裁處。

柯文哲表示，哲以後就是抓到那種裝潢很貴的非法的東西，第一個要問這是誰管的，甚至還追問當地為哪個警分局的轄區。隨後柯說，為什麼可以限期改善？是酒店變咖啡廳？不能營業就是不能營業。