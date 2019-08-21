扯8年前蔡英文被28人偵防　當年調查局承認...韓國瑜今不願提告

▲總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜宣稱自己被國家機器監控，自爆「可能」有被裝追蹤器，但總統府呼籲他提告，卻又選擇不提告，並扯出總統蔡英文在2011年時也曾有被政治偵防一事。不過，黨政人士攤開當時的狀況做比較，兩者是截然不同的。

韓國瑜日前自爆自己的座車「可能」遭裝置追蹤器，但又隨即表示「不會提告」。不過總統府認為，雖然是告訴乃論罪，但仍建議應該馬上提告，因為事涉證據保全問題，若日程延宕，證據恐有流失造假的疑慮。

不過，韓國瑜決定「不提告」，同時透過高雄市府的聲明加碼回擊，2011年蔡英文總統以在野黨身份公開抨擊馬政府作政治偵防時，是否也曾提告，「答案當然是沒有。運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢？」

高雄市府表示，蔡英文既然也曾經身在被政治偵防的疑慮中，如今掌握國家機器更應該率先作表率，捫心自問是否要求相關單位對韓市長作監控，並應主動宣示下令不讓國安情治單位介入選舉情搜監控相關人，而不是說一套做一套，逼著韓市長自己去作無謂提告。

不過黨政人士攤開兩個事件，背景截然不同，根據當時週刊報導，揭發調查局指派28名調查員，在全台各地對時任民進黨總統候選人蔡英文進行政治偵防，並須即時回報最新狀況。

根據當時掌握的證據與資訊，連負責監控蔡英文的調查局成員名單都露出，包括：台北市調處國情科調查專員朱清沅、新北市調處調查官洪耀信、台中市調處調查專員磨天相及張傳志、基隆市調站組長吳澤宏、新竹市調站調查專員高德昌、彰化縣調站組長謝明宇、南投縣調站調查官尤永吉、嘉義市調站組長李淑嫺、台南市調處組長黃文志、屏東縣調站調查專員葛如仙、馬祖調查站組長鄭成玉及澎湖調查站組長黃淑華。

此外，當時調查局也已承認相關資訊，而蔡英文在2011年12月30日的回應也很清楚指出，調查局已公開承認有所謂的候選人「重要活動彙集」，辯稱是依據「總統副總統候選人安全維護實施辦法」行事，顯示事件確鑿。黨政人士對照今日韓國瑜的指控，僅有拋出「可能」被裝設追蹤器，隨後也未有提告、查證等作為。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

