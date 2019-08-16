快訊／將促成吳郭會！郝龍斌：希望郭台銘冷靜　別急著做決定

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨內整合作業至今無法完成，國民黨副主席郝龍斌15日上午已經代替黨主席吳敦義會面郭台銘。郝龍斌16日表示，主要表達吳敦義跟鴻海集團創辦人郭台銘見面的誠意，郭台銘也表明不排斥會面，他希望郭台銘可以冷靜、沈澱，經過思考，不要急著做決定。

郝龍斌表示，他跟郭台銘會面時帶了《郝柏村回憶錄》，就是希望團結藍軍，捍衛、促成國民黨整合，會談過程約30分鐘，氣氛非常愉快輕鬆；短期之內會透過幕僚安排吳、郭見面，郝龍斌上午向吳敦義報告，吳敦義非常高興；郝龍斌也指出，黨中央、吳敦義已經表達善意跟誠意了。

至於是否有勸郭台銘不要脫黨，郝龍斌表示，郭台銘是個非常成功的企業家，他很有主見，會面是為了表達誠意與善意，所以當然沒有向他勸退，但他希望郭台銘可以冷靜、沈澱，經過思考，不要急著做決定，郭台銘也有智慧的人，一定會做出對中華民國有利的決定。

他說，希望見面以後雙方可以達成共識，有好的結果。針對是否再安排韓國瑜會面郭台銘，郝龍斌表示，如果有利於藍軍團結、捍衛中華民國、下架民進黨，都願意去做，大家都會朝這個方向前進，但目前就循序漸進，目前先安排吳郭會。

另外，針對國民黨近期開除「韓黑」黨員，遭外界批評一言堂，郝龍斌表示，民進黨做得這麼不好，希望黨可以團結、砲口一致向外，黨內可以討論的事情很多，爭取勝選才是大家共同的目標。

▲中國國民黨副主席郝龍斌接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）