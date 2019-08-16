　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／將促成吳郭會！郝龍斌：希望郭台銘冷靜　別急著做決定

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨內整合作業至今無法完成，國民黨副主席郝龍斌15日上午已經代替黨主席吳敦義會面郭台銘。郝龍斌16日表示，主要表達吳敦義跟鴻海集團創辦人郭台銘見面的誠意，郭台銘也表明不排斥會面，他希望郭台銘可以冷靜、沈澱，經過思考，不要急著做決定。

郝龍斌表示，他跟郭台銘會面時帶了《郝柏村回憶錄》，就是希望團結藍軍，捍衛、促成國民黨整合，會談過程約30分鐘，氣氛非常愉快輕鬆；短期之內會透過幕僚安排吳、郭見面，郝龍斌上午向吳敦義報告，吳敦義非常高興；郝龍斌也指出，黨中央、吳敦義已經表達善意跟誠意了。

至於是否有勸郭台銘不要脫黨，郝龍斌表示，郭台銘是個非常成功的企業家，他很有主見，會面是為了表達誠意與善意，所以當然沒有向他勸退，但他希望郭台銘可以冷靜、沈澱，經過思考，不要急著做決定，郭台銘也有智慧的人，一定會做出對中華民國有利的決定。

他說，希望見面以後雙方可以達成共識，有好的結果。針對是否再安排韓國瑜會面郭台銘，郝龍斌表示，如果有利於藍軍團結、捍衛中華民國、下架民進黨，都願意去做，大家都會朝這個方向前進，但目前就循序漸進，目前先安排吳郭會。

另外，針對國民黨近期開除「韓黑」黨員，遭外界批評一言堂，郝龍斌表示，民進黨做得這麼不好，希望黨可以團結、砲口一致向外，黨內可以討論的事情很多，爭取勝選才是大家共同的目標。

▲▼中國國民黨副主席郝龍斌接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

中國國民黨副主席郝龍斌接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

ET快訊
李嘉誠聲明有彩蛋！網發現「12字藏尾詩」震驚了
快訊／藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆韓國瑜毀全黨：請主動退選
LIVE／畫面曝光！解放軍集結深圳　到香港只需10分鐘

關鍵字：郭台銘,柯文哲,王金平,吳敦義,郝龍斌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙重標準打韓國瑜？林智鴻爆收高檔酒店政治獻金

不是柯說了算！劉宥彤：郭台銘沒求官位　分配權力只會遭選民唾棄

快訊／郭柯王「桃園三結義」破局！劉宥彤：郭台銘去的機率不高

快訊／郝龍斌替吳敦義傳話給郭台銘！劉宥彤預告「吳郭會」將登場

影／柯文哲一頭熱？劉宥彤：過於揣測！郭台銘還在考慮

快訊／郭柯王桃園「結義」生變　劉宥彤：順其自然！

快訊／國民黨高雄巿黨部開除楊秋興　禁止抹黑韓國瑜條款啟動

淡水藍天市場廢棄工地將復活！侯友宜：解決居民23年惡夢

快訊／醫界提高警覺！中和爆發群聚感染第2例登革熱確診

快速又有效！5個戒掉孩子吸手指習慣的好方法

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限哀怨：陪我嘛～

親綠民調／韓國瑜支持度下滑　慘輸蔡英文16.2個百分點

台中市長1天該批多少件公文　盧秀燕：分層負責依法規辦理

快訊／將促成吳郭會！郝龍斌：希望郭台銘冷靜　別急著做決定

快訊／跟進楊秋興退黨！敖博勝：希望郭台銘接替韓國瑜參選

快訊／「說實話被開除、滿嘴謊話選總統」 敖博勝怒：怎麼教小孩？

北市府強拆北投違建車商　柯文哲：任內很大的污點

快訊／藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆韓國瑜毀全黨：請主動退選

雙重標準打韓國瑜？林智鴻爆收高檔酒店政治獻金

獨／韓國瑜勘災前「先去廟裡拜拜」！穿招牌藍襯衫祈福　前進六龜、桃源

朱立倫訪華府：國民黨堅定親美

納豆搭輕航機緊張「升天」！依依秒問：保險受益人是誰？

親綠民調／韓國瑜支持度下滑　慘輸蔡英文16.2個百分點

中職／味全龍談約有進展　吳俊杰有望參加開訓典禮

巨蜥突襲....老翁遭咬「右手嚴重撕裂＋骨折」　愛犬不幸身亡

強降豪雨就淹水居民吐苦水　林燕祝：要求全市排水系統總體檢

中職／伍奪期末考戰獅　16日運彩看好富邦勝統一

香港9成中學生支持罷課　開學日起擬「無限期」每周一罷

保單審核期間發生車禍！「腳嚴重傷壞」順利核保　專家分析3大重點曝光

弟想衝夜景帥一波！台中媽奔車行「偷買新機車」寵兒　親姊氣炸：他才15歲

熊熊晉升偶像劇女二！　曝角色家境不好：就像演自己

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

政治熱門新聞

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒..

郭王參選分裂藍營？中常委嗆：開..

批韓成「楊秋興第二」遭開除黨籍..

韓國瑜不告楊秋興　鄭弘儀問到重..

郝龍斌昨會面郭台銘　劉宥彤預告..

獨／私菸案後憲兵受重用　鄭禎祥..

藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆..

韓被國家機器監視？　黃子哲：「..

親民黨總統候選人？　李鴻源回應..

總統專機女廚偵訊淚　空少買60..

韓國瑜酗酒燒到陳學聖　怒斥楊秋..

即／楊秋興爆料：韓國瑜空腹就在..

郭柯王「桃園三結義」破局！劉宥..

韓國瑜打麻將時間點曝光：201..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜支持度慘輸蔡英文16.2個百分點

2020大選將至，藍綠人選底定，由高雄市長韓國瑜挑戰總統蔡英文，台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘是否參選，仍是未知數。向來親綠的兩岸政策協會16日公布最新民調，無論藍綠對決、三腳督、四人對戰，總統蔡英文都領先。值得注意的是，在藍綠對決的狀況下，韓國瑜慘輸蔡英文16.2個百分點，相較上次民調也下滑8個百分點。

跟進楊秋興退黨！敖博勝：希望郭台銘接替韓國瑜參選

市府強拆違建車商　柯文哲：任內很大的污點

傳親民黨不滿未告知組黨　柯文哲這麼回應

美女財經專家：柯文哲就是要小英選不上

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面