快訊／韓國瑜競總提告黃光芹、賴坤成：嚴重妨害名譽

▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜競選總部針對資深媒體人黃光芹、前民進黨立委賴坤成多次於大眾媒體及公開場合誣衊韓國瑜，發表毫無事實憑據之言論，提出最強烈的抗議，並決定正式委託律師提告。

韓國瑜競選總部表示，過去韓國瑜秉持著「愛與包容」的原則，不願一遇到選舉只有造謠、抹黑、謾罵的攻擊行為，也不樂見政治人物用按鈴申告等法律行動，造成國家社會資源的負擔，對於外界惡意中傷盡可能一笑帶過，畢竟有時候認真就輸了。

韓國瑜競選總部指出，但是這段時間以來，台灣珍貴的言論自由已經被過度濫用，有心人士藉由黑化韓國瑜市長來滿足各種目的，利用善良的退讓當成恣意妄為的武器，讓韓國瑜競選總部決定不再忍耐，對受傷害的市長親友也是一種保護。

韓國瑜競選總部表示，委託律師認為賴坤成先生從事政治活動多年，知悉政治人物利用媒體、網路散播言論，散布力較為廣泛、強大，在發表言論之前，理應盡較高之查證義務及善意篩選，卻仍舊散播不實謠言，已涉犯妨害名譽等罪。

韓國瑜競選總部委託律師表示，黃光芹女士明知其發言將透過電視或臉書等傳播媒體，仍多次公然辱罵、誹謗，導致台灣民眾對國民黨2020年總統候選人所應有之人格及名譽產生質疑，並給予負面評價，已嚴重詆毀韓國瑜市長名譽，顯具有誹謗之客觀行為及主觀故意，已涉犯妨害名譽等罪。

韓國瑜競選總部表示，「溫良恭儉、再也不讓」不是心境上的轉換，是對於現今抹黑環境的不滿，黃光芹女士、賴坤成先生應公開澄清道歉，並呼籲大眾立即停止不負責任之不實言論，否則將持續採取法律行動，以正視聽，遏止社會歪風。

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