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柯Ｐ自爆韓國瑜多次拒見：剛當市長就想選總統，慾望太高「像魔戒拔不下來」

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜大進場,韓國瑜跟台下民眾互動。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜在凱道造勢，聲稱30萬韓粉到場。（圖／資料照）  

記者許力方／台北報導

台北市長柯文哲在17日播出的《楷道論政》中，被追問高雄市長韓國瑜選上後是否變了人？他自爆，韓國瑜上任後，自己曾多次前往高雄，幕僚多次致電邀約見面，「想說老朋友看一看」，結果一次、兩次都被拒絕，他就算了，「人，慾望太高就麻煩，好像魔戒套上去就拔不下來，從他有一天想要選總統，就讓整個人扭曲掉」。

張啟楷復出主持東森財經新節目《楷道論政》，邀請柯文哲接受專訪，17日播出的內容中，他問柯曾暗批韓國瑜「能力可以後天訓練，品德很難」是很重的批評。柯文哲一聽馬上搖手驚呼「不要對號入座」，指的是自己當市長，常說一些幕僚、機要，每天晚上花天酒地，早上7點半到市長室開會，就會打瞌睡。

▲▼柯Ｐ自爆韓國瑜多次拒見：剛當市長就想選總統，慾望太高「像魔戒拔不下來」。（圖／東森新聞）

▲▼柯Ｐ自爆韓國瑜多次拒見：剛當市長就想選總統，慾望太高「像魔戒拔不下來」。（圖／東森新聞）

▲柯Ｐ自爆韓國瑜多次拒見：剛當市長就想選總統，慾望太高「像魔戒拔不下來」。（圖／東森新聞）

台北市議員高嘉瑜追問，知不知道韓在擔任北農總經理時打麻將？柯文哲不以為意，覺得「差不多啊，北農只是半官方組織，沒有管那麼嚴」，跟菜農喝酒、打麻將都是預料中的事，「他以前的職業就是這樣」。

來賓、資深媒體人黃暐瀚則提到，韓選後要選總統，外界關注他的私德，柯文哲的反應也展現的是韓程度沒那麼高，「是你變了還是韓變了？」柯文哲回說，看到什麼講什麼，當時韓國瑜剛選上市長，他去高雄，但對方刻意不見面，「我覺得沒有什麼」，幕僚打電話去約，一次、兩次不見，他就想說算了，尤其當時韓就開始在規劃，應該是有什麼想法了，還強調自己絕不會跟韓重複場合。

「每個人身分不一樣」，柯文哲接著說，韓還是北農總經理時，他是市長，還是長官，後來當選後引發韓流，「我說他得意忘形，他是Superstar，找他見面被說是蹭韓國瑜」，但當時去高雄只是想說老朋友看看，「一次、兩次不要就算了，沒有刻意去找就見不到了」，兩人在選後幾乎沒有通過電話、傳過簡訊，但他好像有韓的手機號碼。

柯文哲笑說，這要怪新潮流，「敵人都是自己製造出來的」，韓國瑜要混北農，就給他混，來市府當顧問又怎樣？追殺到底就慘了，民進黨自己江山去掉一半。他認為，講重情重義的部分，不會懷疑韓變了，但「人，慾望太高就麻煩，好像魔戒那個套上去就拔不下來，當他有一天想要選總統，這件事就讓整個人扭曲掉」。

「還沒選上都還好，都有顧念到，我認為他（韓）是選上開始想選總統，開始變了！」柯文哲自爆，推測韓國瑜差不多選上後一個月多後就想選總統了，講到這就要怪小英，如果國泰民安，武狀元蘇乞兒，鬼才要當乞丐，韓流現象不是韓國瑜多厲害，是民怨拱出一個韓流，若大家心裡都滿意，怎會有韓流？反年金一批人，生活過不去又一批，深藍又一批，匯流起來就變韓流。

▼韓國瑜全台跑造勢，為2020總統大選鋪路。（圖／資料照）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，支持韓國瑜正妹。（圖／記者林敬旻攝）

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柯P自爆韓國瑜多次拒見：剛當市長就想選總統，慾望太高「像魔戒
「沒關天窗車裡水已經滿了」8秒影片瘋傳　老司機有正解

關鍵字：柯文哲,楷道論政,韓國瑜,高嘉瑜,黃暐瀚,張啟楷

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