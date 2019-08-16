雙重標準打韓國瑜？林智鴻爆收高檔酒店政治獻金

▲高雄市議員林智鴻15日北上召開打臉韓國瑜記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市議員林智鴻接獲爆料高雄市長韓國瑜農曆年間與家人出國度假時有打麻將，並在15日北上召開打韓記者會，但他卻被揭露，在去年9月底有收受一筆來自高檔酒店的10萬元獻金。

據監察院政治獻金申報資料，林智鴻在去年9月25日有自某「視聽歌唱行」署名「王X憲」的10萬元獻金。對此，林智鴻表示，純粹是單純捐贈，但與對方的關係卻交代不清，記者當場指出「捐贈人跟你熟識，我們跟他有聯繫上」，林智鴻才面露尷尬改口承認，此人的確是他認識的朋友。

據報導，這間酒店位於苓雅區自強3路，是高雄最高檔、媲美台北龍亨酒店的頂級酒店登記公司，且這間酒店不僅是有小姐坐陪的A級便服店，一個人頭最基本都得5萬元起跳。林智鴻15日大動作北上開記者會指控韓國瑜打麻將，面對質疑，若自知有礙社會觀感，按政治獻金規範大可返還，但為何不願返還，林智鴻僅回應，當時第一次參選，經費不足。

林智鴻在立法院中興大樓舉行臨時記者會，進一步轉述爆料者在今年農曆年期間於峇里島拍攝到韓國瑜打麻將的情形與相關舉證。記者會上，有媒體反問，林智鴻在質疑韓國瑜打麻將這件事情時，又如何解釋自己有筆高雄酒店新台幣10萬元的政治獻金。

林智鴻曾任陳菊市長辦公室副主任、高市府新聞局主秘，為陳菊子弟兵。媒體報導，具該酒店業者透露，兩人相當熟識，原本期待林能大有所為，當選後卻在議會當成小學堂，實在浪費社會資源。此外，林智鴻不斷批評韓國瑜，自己卻上班時間北上錄影、開記者會。