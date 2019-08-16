　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙重標準打韓國瑜？林智鴻爆收高檔酒店政治獻金

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高雄市議員林智鴻打臉韓國瑜記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市議員林智鴻15日北上召開打臉韓國瑜記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市議員林智鴻接獲爆料高雄市長韓國瑜農曆年間與家人出國度假時有打麻將，並在15日北上召開打韓記者會，但他卻被揭露，在去年9月底有收受一筆來自高檔酒店的10萬元獻金。

據監察院政治獻金申報資料，林智鴻在去年9月25日有自某「視聽歌唱行」署名「王X憲」的10萬元獻金。對此，林智鴻表示，純粹是單純捐贈，但與對方的關係卻交代不清，記者當場指出「捐贈人跟你熟識，我們跟他有聯繫上」，林智鴻才面露尷尬改口承認，此人的確是他認識的朋友。

據報導，這間酒店位於苓雅區自強3路，是高雄最高檔、媲美台北龍亨酒店的頂級酒店登記公司，且這間酒店不僅是有小姐坐陪的A級便服店，一個人頭最基本都得5萬元起跳。林智鴻15日大動作北上開記者會指控韓國瑜打麻將，面對質疑，若自知有礙社會觀感，按政治獻金規範大可返還，但為何不願返還，林智鴻僅回應，當時第一次參選，經費不足。

林智鴻在立法院中興大樓舉行臨時記者會，進一步轉述爆料者在今年農曆年期間於峇里島拍攝到韓國瑜打麻將的情形與相關舉證。記者會上，有媒體反問，林智鴻在質疑韓國瑜打麻將這件事情時，又如何解釋自己有筆高雄酒店新台幣10萬元的政治獻金。

林智鴻曾任陳菊市長辦公室副主任、高市府新聞局主秘，為陳菊子弟兵。媒體報導，具該酒店業者透露，兩人相當熟識，原本期待林能大有所為，當選後卻在議會當成小學堂，實在浪費社會資源。此外，林智鴻不斷批評韓國瑜，自己卻上班時間北上錄影、開記者會。

ET快訊
李嘉誠聲明有彩蛋！網發現「12字藏尾詩」震驚了
快訊／藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆韓國瑜毀全黨：請主動退選
LIVE／畫面曝光！解放軍集結深圳　到香港只需10分鐘

關鍵字：林智鴻,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不是柯說了算！劉宥彤：郭台銘沒求官位　分配權力只會遭選民唾棄

快訊／郭柯王「桃園三結義」破局！劉宥彤：郭台銘去的機率不高

快訊／郝龍斌替吳敦義傳話給郭台銘！劉宥彤預告「吳郭會」將登場

影／柯文哲一頭熱？劉宥彤：過於揣測！郭台銘還在考慮

快訊／郭柯王桃園「結義」生變　劉宥彤：順其自然！

快訊／國民黨高雄巿黨部開除楊秋興　禁止抹黑韓國瑜條款啟動

淡水藍天市場廢棄工地將復活！侯友宜：解決居民23年惡夢

快訊／醫界提高警覺！中和爆發群聚感染第2例登革熱確診

快速又有效！5個戒掉孩子吸手指習慣的好方法

郭王參選態勢漸成形　劉宥彤再打韓國瑜：選賢與能，有能者居之

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限哀怨：陪我嘛～

親綠民調／韓國瑜支持度下滑　慘輸蔡英文16.2個百分點

台中市長1天該批多少件公文　盧秀燕：分層負責依法規辦理

快訊／將促成吳郭會！郝龍斌：希望郭台銘冷靜　別急著做決定

快訊／跟進楊秋興退黨！敖博勝：希望郭台銘接替韓國瑜參選

快訊／「說實話被開除、滿嘴謊話選總統」 敖博勝怒：怎麼教小孩？

北市府強拆北投違建車商　柯文哲：任內很大的污點

快訊／藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆韓國瑜毀全黨：請主動退選

雙重標準打韓國瑜？林智鴻爆收高檔酒店政治獻金

獨／韓國瑜勘災前「先去廟裡拜拜」！穿招牌藍襯衫祈福　前進六龜、桃源

朱立倫訪華府：國民黨堅定親美

才傳離婚...趙麗穎、馮紹峰「補辦婚禮地點曝光」！　日期有特別意義

芒果控吃起來！季節限定愛文芒果甜甜圈　Mister Donut限時「買2送1」

羊水破裂監盆在即　警鳴笛開道火速送醫順利產子

美艷人妻遭「天降玻璃」劈臉毀容…血肉模糊縫30多針！　夫目睹嚇傻呆住

彰化不二家蛋黃酥改名　「排3hr不一定買得到」店外百公尺人龍

夏聯／裕隆險勝Footer　劉人豪首度對決劉人豪

吳思賢熱舞跳太嗨！　低頭一看...褲子破了「胯下被看光」

夾腳拖進、休閒鞋出！阿桑「假裝試穿」偷走鞋　業者PO網抓賊

直擊古董車撞山！超貴敞篷Morgan北宜填海　尾燈瞬間消失卡水溝蓋狂冒白煙

自動販賣機出現浣熊大盜　可愛萌樣收服員警：現行犯逮捕！

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

政治熱門新聞

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒..

郭王參選分裂藍營？中常委嗆：開..

批韓成「楊秋興第二」遭開除黨籍..

韓國瑜不告楊秋興　鄭弘儀問到重..

郝龍斌昨會面郭台銘　劉宥彤預告..

獨／私菸案後憲兵受重用　鄭禎祥..

藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆..

韓被國家機器監視？　黃子哲：「..

親民黨總統候選人？　李鴻源回應..

總統專機女廚偵訊淚　空少買60..

韓國瑜酗酒燒到陳學聖　怒斥楊秋..

即／楊秋興爆料：韓國瑜空腹就在..

郭柯王「桃園三結義」破局！劉宥..

韓國瑜打麻將時間點曝光：201..

更多熱門

相關新聞

「說實話被開除、滿嘴謊話選總統」 敖博勝怒：怎麼教小孩？

前國民黨代表敖博勝因為在節目中批評高雄市長韓國瑜而被開除黨籍。他16日下午兩點半親上火線召開記者會，痛批國民黨是「藍色恐怖」，韓國瑜「一人毀全黨」，要韓國瑜主動退黨，「說謊話的被開除、滿嘴謊話的選總統，要怎麼教小孩?」

藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆韓國瑜毀全黨：請主動退選

獨／韓國瑜勘災前　先去廟裡拜拜

韓國瑜每天批10公文　鄭文燦：每週225份

林智堅：不可思議韓國瑜中午才上班

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面