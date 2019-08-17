「我是人！」王金平勸柯文哲要有智慧：他又不是神

▲王金平受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北市長柯文哲用狐狸比喻前立法院長王金平，王金平17日對此表示，「我說我是人嘛！」，並暗酸柯文哲，人就是要有智慧，要有穩健的作為，那麼一切都是要有善念，那麼一切都是要有善念，人就是「仁」。

王金平說，王道就是治國的原則，中道是為人處世的準則，這兩者都是要互為貫通、互相支援。所以他認為，中道的精神要包括儒釋道三教的核心精神，王道精神就是要包含所謂儒家的政治要走中道、經濟要走正道，然後社會要走公道，這三道是我們行為處事的標準。

他強調，所以人就是「仁」，能夠用仁的最高極致的準則來治國，這才是國家的福氣，也才是人民所要支持的對象。對於用狐狸來形容他，他說，「有什麼好生氣？他講的一定對嗎？他又不是神」，大家一笑置之，

王金平語帶諷刺說，人就是人，人有的行為、思想、理念，還有目標，所以這一點點事情就要以為意的話，「那將來怎麼做大事呢？」，所以行事一定要穩健，要充滿著智慧，而且一定要以善念出發，達到善果，追求出成果，才是真正要來治國的人。

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