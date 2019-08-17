張善政為韓國瑜狂嗆蔡英文　黨政人士酸：為韓張配權力中毒

▲韓國瑜國政顧問團記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團陣容17日下午正式公布，由總召前行政院長張善政說明團隊堅強陣容。張善政記者會中為韓國瑜開嗆，要總統蔡英文去媽祖、關公面前發誓有沒有監控韓國瑜，還稱蔡政府三年半年的執政沒有半項優點。對此，有黨政人士酸，當初溫和超越政黨的張善政，如今就像中了韓國瑜講的「權力中毒症」。

高雄市議員林智鴻踢爆市長韓國瑜在峇里島打麻將，讓韓國瑜不滿質疑，是不是有國家機器監控。對此，行政院長蘇貞昌、總統蔡英文連番回擊，強調「國家機器很忙，沒時間搞韓國瑜」。

張善政緊抓「國家機器監控」議題不放，17日在韓國瑜國政顧問團記者會中開嗆，「我請蔡總統摸著良心，到媽祖、關公廟前說你有沒有打壓韓國瑜？今天公布名單後會不會納入監聽範圍？蔡總統你聽到我的話，請你到媽祖、關公面前發誓。」

面對媒體問到，蔡政府三年半執政下來，有何需要改進之處，張善政再次火力全開，「應該反過來問，蔡政府有哪些政策做得好？我答不出來。民進黨沒有一個政策讓我看得過去，這是為什麼我半年多前要出來選總統，現在願意支持韓國瑜，因為看不下去了。」

對於張善政說法，有黨政人士相當傻眼。他批，「當時因緣際會、擔任看守閣揆，搏得超越黨派溫和形象的張善政，在競逐權力的過程中間逐漸露出跟深藍政客並無二致的面目。如今更要為了韓張配這一把，整個人梭哈。韓國瑜講的『權力中毒症』，大概就是這樣。」